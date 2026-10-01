Dubai - Tel Aviv uçuşunda terör girişimi: Kokpitteki bıçaklı saldırının detayları

·9·Dünya
Dubai - Tel Aviv uçuşunda terör girişimi: Kokpitteki bıçaklı saldırının detayları

Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai havayolu şirketine ait uçakta benzeri görülmemiş bir acil durum yaşandı. Uçuş sırasında kokpitte kanlı bir arbede meydana geldi.

İsrail'in önde gelen Walla haber kaynağına göre, pilotlardan biri aniden diğer pilota kesici bir aletle, yani bıçakla saldırdı. Gökyüzünde başlayan bu saldırı, uçaktaki onlarca insanın hayatını doğrudan tehlikeye attı.

Kokpite müdahale ve saldırganın etkisiz hale getirilmesi

Kokpitteki vahim durumu fark eden mürettebat ve bazı yolcular derhal harekete geçti:

  • Kokpite girerek meslektaşına ağır yaralar vermeye çalışan saldırganı güç kullanarak etkisiz hale getirmeyi ve silahsızlandırmayı başardılar;

  • Bu hızlı müdahale sayesinde uçağın kontrolünün tamamen kaybedilmesi ve olası bir hava felaketi önlendi.

Yolcu pilotlar ve acil iniş

Uçağı büyük bir faciadan kurtaran bir diğer önemli faktör ise yolcular arasında başka pilotların bulunmasıydı:

  • Mutlu bir tesadüf: Uçuş programı kapsamında Tel Aviv'e yolcu olarak giden başka Flydubai pilotları uçaktaydı;

  • Kontrol onların elinde: Yaşanan kritik durumda, uçağın kontrolünü devralarak hava aracının yönetimini yeniden sağladılar;

  • Suudi Arabistan'a acil iniş: Uçak, en yakın güvenli nokta olan Suudi Arabistan'ın Tabuk şehri havalimanına başarıyla indirildi.

İsrail terör saldırısı ihtimalini değerlendiriyor

Olay nedeniyle tüm uluslararası güvenlik birimleri alarma geçti. İsrail resmi kolluk kuvvetleri, bu saldırıyı basit bir kavga değil, bir terör saldırısı girişimi olarak değerlendirerek kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Şu anda saldırganın kimliği, motivasyonları ve bıçağı sıkı güvenlik önlemlerine sahip kokpit bölgesine nasıl soktuğu konusunda uluslararası havacılık güvenliği kapsamında sıkı incelemeler yürütülüyor.

FlydubaiTel AvivBıçakTabukTerör
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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