Kanlı tişörtle Başbakanın huzuruna: Flydubai uçağını felaketten kurtaran sıradan tesisatçı

Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai havayolu şirketine ait bir uçakta meydana gelen korkunç acil durumun detayları tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Uçak kokpitinde pilota düzenlenen silahlı saldırı sırasında yolcuları kaçınılmaz bir felaketten kurtaran vatandaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından resmen kabul edildi.

Görüşmeye, o uğursuz olay sırasında giydiği ve üzerinde kan lekeleri hala net bir şekilde görünen beyaz tişörtüyle gelen kahraman yolcu, mesleği tesisatçılık olan Yaniv Hayoun olduğu ortaya çıktı.

Kokpite baskın ve ölüm kalım anları

Yaniv Hayoun, Başbakan'a olayın nasıl geliştiğini bizzat anlattı. Uçak kokpitinde kargaşa ve kanlı bir saldırı başladığını fark eden Hayoun, bir saniye bile tereddüt etmeden harekete geçti:

Saldırganı etkisiz hale getirmek: Kokpite daldı, silahlı saldırganı arkasından özel bir boğma tekniğiyle (chokehold) yakaladı, hareketsiz bıraktı ve silahsızlandırdı.

Lövyeyi çekti: Saldırı sonucunda uçağın yere çakılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı durumda, hemen kontrol lövyesini kendine doğru çekerek uçağın ani irtifa kaybını durdurdu.

«Uçak kazalarıyla ilgili belgeseller yardımcı oldu»

Hayoun'un ne havacılık ne de herhangi bir özel askeri eğitimi var. Netanyahu, hiçbir profesyonel deneyimi olmadan uçağı böyle zor bir durumda nasıl kontrol edebildiğini sorduğunda, cevabı herkesi şaşırttı:

«Hiçbir özel bilgim yok, sıradan bir tesisatçıyım. Ancak televizyonda uçak kazalarının soruşturulmasıyla ilgili belgeselleri çok izlerdim. Tam da bu programlar sayesinde acil bir durumda kontrol lövyesinin nasıl tutulması gerektiğini biliyordum».

Başbakan Binyamin Netanyahu, Yaniv Hayoun'un hızı, yüksek cesareti ve soğukkanlılığının yüzlerce insanın hayatını doğrudan kurtardığını vurgulayarak, ona tüm ülke adına sonsuz minnettarlığını sundu ve bizzat sarıldı.

Uçaktaki diğer yolcu pilotların yardımıyla Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na güvenli bir şekilde indirilen bu uçuşla ilgili olarak İsrail ve uluslararası güvenlik servisleri tarafından terör saldırısı girişimi şüphesiyle soruşturma devam ediyor.