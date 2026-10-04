Ekvador'da 469 kg kokain, üzerinde Erling Haaland fotoğrafı bulunan paketlerde bulundu

Ekvador polisi büyük miktarda kokaine el koydu. Dikkat çekici olan ise, uyuşturucu maddelerin bulunduğu paketlerin üzerinde “Manchester City” ve Norveç milli takımı forveti Erling Haaland’ın fotoğrafının yer aldığı çıkartmaların yapıştırılmış olmasıydı.

Associated Press'in haberine göre, kolluk kuvvetleri toplam 469,6 kilogram kokain tespit etti. Uyuşturucu madde 370 pakete yerleştirilmiş ve bir kamyonun özel gizli bölmesine saklanmıştı.

Olay, Ekvador'un Kolombiya sınırı yakınlarında ortaya çıkarıldı. Polis, yükü kontrol ettiği sırada gizli bölmedeki uyuşturucuları buldu.

İlginç bir şekilde, ele geçirilen başka bir yükte ise Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi’nin fotoğrafı da tespit edildi.

Uzmanlara ve kolluk kuvvetlerine göre, suç örgütleri kendi sevkiyatlarını ayırt etmek veya belirli bir ağa ait olduğunu belirtmek için ünlü isimleri ve fotoğrafları kullanabiliyor.

Bununla birlikte, Haaland'ın bu uyuşturucu maddelerle veya bunların taşınmasıyla herhangi bir bağlantısı olduğuna dair hiçbir bilgi bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.