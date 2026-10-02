Manchester City Başkanının İngiliz Bakanla Görüştüğü Ortaya Çıktı

·2·Spor
Manchester City Başkanının İngiliz Bakanla Görüştüğü Ortaya Çıktı

İngiliz futbolunun en nüfuzlu kulüplerinden biri olan Manchester City'yi çevreleyen mali skandal siyasi bir boyut kazanmaya başladı. Bloomberg'in haberine göre, kulüp başkanı Khaldoon Al-Mubarak, İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile gizli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu üst düzey toplantının, Manchester City'nin mali kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmasından sadece on bir gün önce gerçekleşmesi kamuoyunun dikkatini çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Taraflar arasındaki kapalı kapılar ardındaki görüşme, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngiltere'deki yatırımlarını desteklemeye ve genişletmeye odaklanan kapsamlı konuları içeriyordu. Ayrıca ticari, güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliği de ele alındı. Premier League'in kulübe karşı açtığı davanın bu görüşmede resmen gündeme geldiğine dair bir kanıt olmasa da, toplantı tarihi ile bağımsız komisyonun verdiği ağır kararın yakınlığı merak uyandırıyor.

Siyaset ve büyük yatırımların kesişimi

Alex Wickham'ın bilgilerine göre, İngiliz hükümeti daha önce BAE yetkilileri tarafından uyarılmıştı. Buna göre, Manchester City davasında verilecek ciddi bir hükmün, BAE'nin İngiliz ekonomisine yapacağı büyük yatırımlara olan ilgisini azaltabileceği belirtildi. Bu durum, futbol dünyasındaki ihlallerin sadece saha içine değil, aynı zamanda uluslararası diplomasi ve ekonomik ilişkilere de etki edebileceğini gösteriyor.

Bu olayların arka planında, İngiliz futbol tarihinin en büyük dava süreci devam ediyor. Bağımsız komisyon, Manchester City'yi 2009/10 ile 2017/18 sezonlarını kapsayan dokuz sezon boyunca ciddi mali usulsüzlükler yapmakla suçlu buldu. Alınan karar oldukça sert olup, kulübün harcama limitlerini aşmak için sahte ticari anlaşmalar kullandığını ortaya koydu.

Mali dolandırıcılık ve ihlallerin boyutu

Komisyonun incelemelerine göre kulüp, gelirlerini yapay olarak 830 milyon sterlinden fazla artırmak için gizli finansman şemaları kullandı. Bu eylemlerin hem Premier League hem de UEFA tarafından belirlenen Finansal Fair Play kurallarını aşmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Kulüp yönetimi, mali kaynakların Şeyh Mansour'un Abu Dhabi United Group şirketinden değil, Abu Dabi Veliaht Prensi'nin sarayından geldiğini iddia etti.

Ancak hakem heyeti bu savunma stratejisini kesin bir dille reddetti. Panel, sunulan beyanları gizli finansman şemasının gerçekliğini örtbas etmek için sonradan uydurulmuş bir hikaye olarak nitelendirdi. Ayrıca, Manchester City'nin soruşturma sürecinde Premier League ile iş birliği yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği de tespit edildi.

Manchester CityPremier LeagueFutbol HaberleriKhaldoon Al-Mubarakİngiltere Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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