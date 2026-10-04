Hindistan'daki bir otelde yasa dışı faaliyet tespit edildi: Özbek bir kadın da kurtarıldı

Hindistan'ın Haydarabad şehrinde polis, insan kaçakçılığıyla mücadele birimiyle birlikte bir otele baskın düzenledi. Sonuç olarak yasa dışı faaliyetlerle ilgili bir durum tespit edildi ve birkaç yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

The Hans India gazetesinin haberine göre polis, Rammohan Reddy ve Nikhil isimli iki erkeği gözaltına aldı. Şahısların otelden odalar kiralayarak yasa dışı faaliyetleri organize ettikleri ve farklı eyaletlerden müşterileri çektikleri şüpheleniliyor.

İlk haberlerde kurtarılan kadınların tamamının Özbekistan vatandaşı olduğu belirtilmişti. Ancak daha sonra Özbekistan'ın Hindistan'daki büyükelçiliği ve yerel polisin yaptığı inceleme sonucunda, aralarında sadece bir Özbekistan vatandaşının bulunduğu netleştirildi.

Özbekistan vatandaşının hak ve menfaatlerini korumak amacıyla büyükelçilik, Haydarabad polisiyle irtibat kurdu. Kadın, şehrin Kukatpally bölgesindeki bir sosyal hizmet kurumuna yerleştirildi. Şu anda kadının Özbekistan'a geri gönderilmesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Olayla ilgili olarak Hindistan yasalarına göre ceza davası açıldı ve soruşturma işlemleri devam ediyor.