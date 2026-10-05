“Haaland etkisi”: Tek bir reklam filmi Norveç’te havuç satışlarını yüzde 25 artırdı

·9·Dünya
“Haaland etkisi”: Tek bir reklam filmi Norveç’te havuç satışlarını yüzde 25 artırdı

“Manchester City” ve Norveç milli takımı golcüsü Erling Haaland kendi ülkesinde sadece futbol sahalarında rekorlar kırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm tüketim pazarı dinamiklerini de değiştiriyor. İngilizlerin saygın talkSPORT yayınına göre, yıldız forvetin katılımı Norveç genelinde normal havuç satışlarının ani ve benzeri görülmemiş bir şekilde artmasına neden oldu.

Gıda pazarı analistleri bu durumu, ünlü sporcuların toplum alışkanlıkları üzerindeki güçlü psikolojik etkisi olan modern bir pazarlama fenomeni olarak değerlendiriyor.

+600 ton ürün ve yüzde 25’lik sıçrama

Norveçli önde gelen gıda uzmanı Iselin Sagen tarafından açıklanan verilere göre, rakamlar uzmanları bile şaşırttı:

  • Yüzde 25’lik artış: 2026 yılının Temmuz ayında ülkede havuç satış hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre tam dörtte bir oranında arttı;

  • Ekstra 600 ton: Tüketici talebini karşılamak amacıyla pazara normalin dışında yaklaşık 600 ton havuç tedarik edildi.

Kamyondaki Haaland: Reklam filmi nasıl işe yaradı?

Sagen, bu beklenmedik sıçramanın arkasında doğrudan Erling Haaland’ın yer aldığı kitlesel reklam kampanyasının yattığını belirtiyor:

  • Reklam içeriği: Dünya Kupası maçları öncesinde yerel televizyonlarda düzenli olarak yayınlanan videoda, Haaland’ın bir kamyonda giderken iştahla havuç yediği görülüyor;

  • Gençler için örnek: “Bunun tamamen sadece onun katkısı olduğunu bilimsel olarak kanıtlamak zor, ancak gerçek şu ki; Haaland Norveç’te gençler ve yetişkinler için büyük bir rol model. Birçoğu onun yaşam tarzını, beslenmesini ve diyetini taklit ediyor. Kampanyanın merkezinde o vardı ve sonuç net bir şekilde görüldü,” şeklinde durumu yorumladı Iselin Sagen.

Sahadaki verimlilik de üst düzeyde

Doğru beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı elçisine dönüşen 26 yaşındaki Norveçli forvet, yeşil sahalarda da gol makinesi görevini kusursuz bir şekilde yerine getiriyor:

  • Mevcut sezonda Haaland, İngiltere Premier Ligi’nde çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atmayı başardı;

  • Forvet, şu anda Premier Lig gol krallığı yarışında liderliğini sağlam bir şekilde koruyor.

Erling Haaland fenomeni, gerçek bir küresel süperstarın statüsünün sadece milyonlarca hayranı stadyumlara çekmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm bir ülkede sağlıklı beslenme trendlerini kolayca şekillendirebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Erling HaalandManchester CityNorveçİngiltere Premier LigiPazarlama
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester City'de endişe: Erling Haaland, Portekiz maçında sakatlandıManchester City'de endişe: Erling Haaland, Portekiz maçında sakatlandıBugün 08:30Ekvador'da 469 kg kokain, üzerinde Erling Haaland fotoğrafı bulunan paketlerde bulunduEkvador'da 469 kg kokain, üzerinde Erling Haaland fotoğrafı bulunan paketlerde bulunduDün 14:34Uçağa 'bağlanan' saç krizi: Erling Haaland büyük bir havayolu şirketine dava açtıUçağa 'bağlanan' saç krizi: Erling Haaland büyük bir havayolu şirketine dava açtı3 Ekim 14:08Gündem: Erling Haaland gelecekte sadece tek bir kulüpte oynamak istiyorGündem: Erling Haaland gelecekte sadece tek bir kulüpte oynamak istiyor3 Ekim 09:29“Husanov varsa, rakibe gol yok”: Manchester City, Özbek savunmacının performansına hayran kaldı“Husanov varsa, rakibe gol yok”: Manchester City, Özbek savunmacının performansına hayran kaldı2 Ekim 10:42Avrupa'da yeni transfer entrikası: Real, City oyuncularıyla ilgileniyorAvrupa'da yeni transfer entrikası: Real, City oyuncularıyla ilgileniyor26 Eylül 15:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba