“Haaland etkisi”: Tek bir reklam filmi Norveç’te havuç satışlarını yüzde 25 artırdı

“Manchester City” ve Norveç milli takımı golcüsü Erling Haaland kendi ülkesinde sadece futbol sahalarında rekorlar kırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm tüketim pazarı dinamiklerini de değiştiriyor. İngilizlerin saygın talkSPORT yayınına göre, yıldız forvetin katılımı Norveç genelinde normal havuç satışlarının ani ve benzeri görülmemiş bir şekilde artmasına neden oldu.

Gıda pazarı analistleri bu durumu, ünlü sporcuların toplum alışkanlıkları üzerindeki güçlü psikolojik etkisi olan modern bir pazarlama fenomeni olarak değerlendiriyor.

+600 ton ürün ve yüzde 25’lik sıçrama

Norveçli önde gelen gıda uzmanı Iselin Sagen tarafından açıklanan verilere göre, rakamlar uzmanları bile şaşırttı:

Yüzde 25’lik artış: 2026 yılının Temmuz ayında ülkede havuç satış hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre tam dörtte bir oranında arttı;

Ekstra 600 ton: Tüketici talebini karşılamak amacıyla pazara normalin dışında yaklaşık 600 ton havuç tedarik edildi.

Kamyondaki Haaland: Reklam filmi nasıl işe yaradı?

Sagen, bu beklenmedik sıçramanın arkasında doğrudan Erling Haaland’ın yer aldığı kitlesel reklam kampanyasının yattığını belirtiyor:

Reklam içeriği: Dünya Kupası maçları öncesinde yerel televizyonlarda düzenli olarak yayınlanan videoda, Haaland’ın bir kamyonda giderken iştahla havuç yediği görülüyor;

Gençler için örnek: “Bunun tamamen sadece onun katkısı olduğunu bilimsel olarak kanıtlamak zor, ancak gerçek şu ki; Haaland Norveç’te gençler ve yetişkinler için büyük bir rol model. Birçoğu onun yaşam tarzını, beslenmesini ve diyetini taklit ediyor. Kampanyanın merkezinde o vardı ve sonuç net bir şekilde görüldü,” şeklinde durumu yorumladı Iselin Sagen.

Sahadaki verimlilik de üst düzeyde

Doğru beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı elçisine dönüşen 26 yaşındaki Norveçli forvet, yeşil sahalarda da gol makinesi görevini kusursuz bir şekilde yerine getiriyor:

Mevcut sezonda Haaland, İngiltere Premier Ligi’nde çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atmayı başardı;

Forvet, şu anda Premier Lig gol krallığı yarışında liderliğini sağlam bir şekilde koruyor.

Erling Haaland fenomeni, gerçek bir küresel süperstarın statüsünün sadece milyonlarca hayranı stadyumlara çekmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm bir ülkede sağlıklı beslenme trendlerini kolayca şekillendirebileceğini bir kez daha kanıtladı.