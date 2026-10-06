ABD'de 5,2 gramlık iki başlı kaplumbağa dünyaya geldi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde iki başlı bir kaplumbağa yavrusu dünyaya geldi. Sıra dışı canlının bulunması uzmanların da dikkatini çekti.

Ağırlığı sadece 5,2 gram olan nadir kaplumbağa, Wellfleet'teki koruma altındaki doğal alanda bulundu. Daha sonra oradan Barnstable şehrinde bulunan Cape Yaban Hayatı Merkezi uzmanlarına teslim edildi.

Merkez çalışanları, minik ve sıra dışı bakıma muhtaç canlıyı teslim aldıktan sonra durumunu yakından takip etmeye başladı. Uzmanlar daha sonra nadir kaplumbağanın ilk görüntülerini sosyal medyada kamuoyuyla paylaştı.

Merkez yetkilileri, "Veterinerlerimiz, iki başının ve vücudunun nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için minik kaplumbağayı yakından takip edecekler" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, böyle sıra dışı bir durumun kendileri için tamamen yeni olmadığını belirtti. Son beş yıl içinde iki başlı kaplumbağalarla ilgili benzer bir duruma sadece iki kez rastladılar.

Merkez çalışanları, bu tür durumların alışılmadık görünmesine rağmen hayvanlar hakkında önemli bilgileri öğrenme fırsatı sunduğunu kaydetti.

Merkez yetkilileri, "Bu doğaüstü anomaliyle daha önce de karşılaşmış olsak da, her vaka bu harika hayvanların anatomisi ve fizyolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor" diye vurguladı.

Şu anda uzmanlar iki başlı kaplumbağanın durumunu düzenli olarak kontrol ediyor. Ekip; iştahını, büyüme hızını ve davranışlarını özel bir dikkatle izliyor.

Merkez yetkilileri, "Ekibimiz şu anda bu yavrunun iştahını, büyümesini ve davranışlarını yakından takip ediyor" diye ekledi.

Uzmanlar için en ilginç noktalardan biri, kaplumbağanın iki başının ve tek vücudunun nasıl bir uyum içinde çalıştığını gözlemlemek. Bu süreç, canlının anatomik ve fizyolojik özelliklerini daha derinlemesine incelemeye yardımcı olabilir.