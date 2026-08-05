Bilim İnsanlarının Beklemediği Tehlikeli Kaplan Köpekbalığı Yeni Bir Bölgede Ortaya Çıktı

·439·Dünya
Bilim İnsanlarının Beklemediği Tehlikeli Kaplan Köpekbalığı Yeni Bir Bölgede Ortaya Çıktı

ABD’nin Massachusetts eyaleti açıklarında normalde görülmeyen bir kaplan köpekbalığının yakalanması bilim insanlarının dikkatini çekti. Uzmanlar, bu olayın okyanus sularının ısınması ve iklim değişikliği nedeniyle deniz ekosisteminde yaşanan değişimlerin bir başka işareti olabileceğini belirtiyor.

Olay, Cape Cod Yarımadası kıyılarında meydana geldi. Massachusetts’te yaşayan kardeşler Nate ve Nelson Ruett, gece balıkçılığı sırasında oltaya takılan canlının kaplan köpekbalığı olduğunu görünce şaşkına döndü. Nate Ruett, köpekbalığının gövdesindeki belirgin enine çizgileri görür görmez hangi türe ait olduğunu anladığını söyledi. Daha sonra yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki genç köpekbalığını yeniden denize bıraktılar.

Uzmanlara göre kaplan köpekbalıkları genellikle Karayip Denizi’nde ve diğer tropikal bölgelerde yaşar. Boyları 4,5 metreyi aşabilir ve ağırlıkları 635 kilograma kadar çıkabilir. Bu tür, denizdeki en yırtıcı köpekbalıklarından biri kabul edilir ve yetişkinleri insanlar için de tehlikeli sayılır. Ancak nedensiz saldırılar oldukça nadirdir.

Bir adam gece sığ suda küçük bir kaplan köpekbalığını tutuyor.

Boston’daki New England Akvaryumu’nda görev yapan bilim insanı John Chisholm’a göre, son yıllarda kuzey bölgelerde genç kaplan köpekbalıklarına daha sık rastlanmaya başlandı. Bilim insanı, bu durumu Atlantik Okyanusu sularının ısınmasıyla açıklayarak bölgenin gelecekte onlar için bir üreme alanına dönüşebileceğini söyledi.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle yalnızca kaplan köpekbalıklarının değil, büyük beyaz köpekbalıkları ve kara levrek gibi diğer deniz canlılarının da giderek daha kuzeydeki bölgelere ilerlediğini belirtiyor. Bilim insanları, bu sürecin deniz ekosistemindeki önemli değişimlerden biri olduğunu vurguluyor.

MassachusettsCape CodBostonNew England Akvaryumu
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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