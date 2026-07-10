ABD'de Özbek sürücü ölümlü trafik kazası nedeniyle suçlanıyor

·2·Dünya
ABD'de Özbek sürücü ölümlü trafik kazası nedeniyle suçlanıyor

ABD'de 42 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Behzod Asrarov, ölümlü bir trafik kazasının ardından ceza davasının şüphelisi oldu. Kazada Massachusetts Üniversitesi futbol takımının 21 yaşındaki kalecisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Asrarov'un kullandığı tır, sporcunun bulunduğu binek araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından tır karşı şeride geçerek birkaç kazaya daha sebebiyet verdi.

Soruşturma kayıtlarına göre sürücünün ABD'ye 2024 yılında yeşil kart (green card) ile geldiği belirtiliyor. İngilizce bilmediği için polis memurları kendisiyle çevrimiçi bir tercüman aracılığıyla iletişim kurdu.

Asrarov'a delilleri karartmaya çalışmak suçlaması da yöneltildi. Soruşturma dosyasına göre, kazadan sonra araç içi kamerayı söktüğü, üç telefon ve çalışma süresini kaydeden cihazı tahrip ettiği iddia ediliyor. Bu yolla tırın hareketlerine ilişkin verileri gizlemeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Şu anda kendisine dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek ve delilleri tahrif etmek suçlamaları yöneltilmiş durumda.

Bu olay ABD'de tartışmalara yol açtı. Ülkenin Ulaştırma Bakanı, İngilizce bilmeyen tır sürücülerinin çalışmasının yasaklanması konusunu gündeme getirdi.

Behzod AsrarovАҚШМассачусетсЙТҲЮк машинасиФутболчи
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin tarihi bir başarıya imza attı: Fırlatılan roketi geri indirmeyi başardıÇin tarihi bir başarıya imza attı: Fırlatılan roketi geri indirmeyi başardıBugün, 16:45Yunanistan'da F-16 savaş uçağı alev aldı (video)Yunanistan'da F-16 savaş uçağı alev aldı (video)Bugün, 15:26Telefonu için mücadele eden kadın sosyal medyada kahraman oldu (video)Telefonu için mücadele eden kadın sosyal medyada kahraman oldu (video)Bugün, 14:51Fas'ın mağlubiyeti Londra ve Paris'te kargaşaya yol açtıFas'ın mağlubiyeti Londra ve Paris'te kargaşaya yol açtıBugün, 14:28Kafasıyla merdiven çıkarak rekor kırdıKafasıyla merdiven çıkarak rekor kırdıBugün, 14:11Robotlar Mars'ın ilk "sakinleri" olabilirRobotlar Mars'ın ilk "sakinleri" olabilirBugün, 13:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu