ABD'de Özbek sürücü ölümlü trafik kazası nedeniyle suçlanıyor

ABD'de 42 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Behzod Asrarov, ölümlü bir trafik kazasının ardından ceza davasının şüphelisi oldu. Kazada Massachusetts Üniversitesi futbol takımının 21 yaşındaki kalecisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Asrarov'un kullandığı tır, sporcunun bulunduğu binek araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından tır karşı şeride geçerek birkaç kazaya daha sebebiyet verdi.

Soruşturma kayıtlarına göre sürücünün ABD'ye 2024 yılında yeşil kart (green card) ile geldiği belirtiliyor. İngilizce bilmediği için polis memurları kendisiyle çevrimiçi bir tercüman aracılığıyla iletişim kurdu.

Asrarov'a delilleri karartmaya çalışmak suçlaması da yöneltildi. Soruşturma dosyasına göre, kazadan sonra araç içi kamerayı söktüğü, üç telefon ve çalışma süresini kaydeden cihazı tahrip ettiği iddia ediliyor. Bu yolla tırın hareketlerine ilişkin verileri gizlemeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Şu anda kendisine dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek ve delilleri tahrif etmek suçlamaları yöneltilmiş durumda.

Bu olay ABD'de tartışmalara yol açtı. Ülkenin Ulaştırma Bakanı, İngilizce bilmeyen tır sürücülerinin çalışmasının yasaklanması konusunu gündeme getirdi.