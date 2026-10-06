İstanbul'da bir kız öğrenci okula bıçakla girerek akranlarına saldırdı

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda bıçaklı saldırı meydana geldi. Olay sonucunda 8 öğrenci yaralandı, bunlardan biri hastanede hayatını kaybetti. Bu bilgi APA tarafından aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Ekim günü saat 08:40 civarında Kayaşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşti. Saldırıyı başka bir okulda eğitim gören 15 yaşındaki bir kız çocuğu gerçekleştirdi. Okul binasına bıçakla giren şahıs, öğrencilere saldırdı.

Yaralanan öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci ise güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği başlangıçta 5 öğrencinin yaralandığını açıklamıştı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı, olayda 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca İstanbul'daki söz konusu okulda eğitim-öğretime 6 ve 7 Ekim tarihlerinde ara verildi.