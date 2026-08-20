Putin, cepheden dönecek askerlerin istihdam edilmesi için talimat verdi

·3·Dünya
Putin, cepheden dönecek askerlerin istihdam edilmesi için talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke hükümetinin savaş bölgesinden dönecek çok sayıda askeri karşılamaya ve onlara uygun iş imkânları sağlamaya şimdiden ciddi şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi. Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Kremlin lideri, bu konunun önceden çözülmesi gerektiğini vurguladı.

“Sağlıklı hırslarla dönecekler”: Putin’in ana açıklaması

Rusya Devlet Başkanı, çatışmalar sona erdikten sonra toplumun karşılaşacağı başlıca sosyal ve ekonomik görevlere değindi:

“Bir başka ciddi mesele daha var ve bu mesele mutlaka gündeme gelecek. Bu, özel askeri operasyon sona erdikten sonra askerlerimizin çatışma hattından dönmesiyle ilgilidir. İnsanlar çok sayıda olacak ve onları istihdam etmek gerekecek. Topluma sağlıklı hırslarla dönecekler. Bu çok büyük ve ciddi bir görev. Bu nedenle şimdiden kapsamlı bir hazırlık yapmalıyız” dedi Vladimir Putin.

Askerlerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılmasına ilişkin ana yönler

Yön

Öngörülen önlemler

Ana görev

Cepheden dönen çok sayıdaki askere uygun iş imkânları sağlamak

Sosyal destek

Savaş gazilerine ve aile üyelerine kapsamlı devlet desteği sağlamak

Topluma uyum

Askerlerin sağlıklı hırslarını göz önünde bulundurarak kamu ve özel sektörde istihdam olanakları oluşturmak

Hazırlık süresi

Çatışma tamamen sona ermeden önce önceden planlama yapmak

Ailelere destek — öncelikli hedef

Vladimir Putin, savaş gazileri ve aile üyelerine sosyal ve maddi desteğin devlet politikasındaki başlıca önceliklerden biri olmaya devam edeceğini belirtti. Uzmanlara göre, yüz binlerce silahlı kuvvetler mensubunun sivil hayata dönmesi, Rusya ekonomisi ve iş gücü piyasası için büyük bir sınav olabilir.

Sizce çok sayıda askerin cephe hattından sivil hayata dönmesi ve istihdam edilmesi Rusya iş gücü piyasasını nasıl etkiler?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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