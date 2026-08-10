Deniz dibinden 162 yıllık ünlü bira bulundu

·156·Dünya
Deniz dibinden 162 yıllık ünlü bira bulundu

İngiltere’nin Dover kıyıları yakınında su altı araştırmaları yapan dalgıçlar, 162 yıl önce üretilmiş Guinness birası bulunan bir şişe keşfetti.

Belçikalı su altı fotoğrafçısı Stefan Panis, 2025 yılında gemi batıklarının bulunduğu bölgede tuhaf bir şişe gördü. Şişeyi su yüzüne çıkarıp yıkadıklarında üzerindeki Guinness yazısı ortaya çıktı. Şişenin 1864 yılına ait olduğu anlaşıldı.

Panis, deniz dibinde bu tür şişelerden daha pek çok bulunabileceğini düşünüyor. Bulunan şişenin yer aldığı sandıkta 24 şişe olduğunu tahmin ediyor.

Buluntu, bira uzmanlarının da ilgisini çekti. Şişeden alınan numuneler Belçika’daki KU Leuven Üniversitesi’nin laboratuvarına gönderildi. Bilim insanları 1864 yılında üretilen biranın içeriğini ve tadını incelemeyi planlıyor.

Elde tutulan Guinness bira şişesinin kapağı.

Numunelerden yeterli DNA bilgisi elde edilirse uzmanlar, 162 yıl önceki Guinness tadını yeniden yaratmayı deneyebilir.

En ilginç nokta ise araştırmacıların biranın hâlâ içilebilir olma ihtimalini de göz ardı etmemesi. Bu durum, deniz suyunun şişenin mantar tıpasından içeri girip girmediğine bağlı.

Panis, Guinness’i pek sevmediğini söylese de uzmanlar birayı güvenli bulursa tadına bakmaya hazır olduğunu belirtti.

Şu anda Guinness arşivi ve dalgıçlar, buluntuyla ilgili ek bilgileri araştırıyor.

GuinnessStefan PanisDoverKU Leuven Üniversitesi
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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