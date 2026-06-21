Dubai'de Bir Araca Takılan En Büyük Bayrak Rekoru Kırıldı

·1·Dünya
Dubai'de Bir Araca Takılan En Büyük Bayrak Rekoru Kırıldı

BAE'nin Dubai şehrinde sıra dışı bir rekor daha kaydedildi. Bu kez Guinness Rekorlar Kitabı'na, bir araca takılan en büyük bayrak ile girildi.

Özel olarak hazırlanmış bir taşıta, alanı 430 metrekare olan devasa bir BAE bayrağı yerleştirildiği bildirildi. Bu bayrak, boyutları bakımından bir araca yerleştirilen bayraklar arasında dünyanın en büyüğü olarak tescillendi.

Söz konusu proje sadece rekor kırmak için değil, aynı zamanda ülke bayrağına olan saygıyı ve milli birliği göstermek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca izleyiciler ve konuklar bu dev bayrağı büyük bir ilgiyle takip ettiler.

Uzmanlar, BAE'nin bu tür rekorlarla yenilikçi yaklaşımını ve büyük projeleri hayata geçirme potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor.

Bu rekor, Dubai'nin sıra dışı ve dikkat çekici projeler merkezi olarak sahip olduğu itibarı daha da güçlendirdi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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