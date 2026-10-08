SpaceX 13 Ekim'de yeni kargo gemisini uzaya fırlatıyor

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SpaceX 13 Ekim'de yeni kargo gemisini uzaya fırlatıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönelik yeni bir önemli ikmal görevinin başlayacağını duyurdu. Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir Cargo Dragon kargo uzay aracı, 13 Ekim'de yörüngesel laboratuvara doğru yola çıkacak.

Bu uçuş, istasyonun enerji sistemini tamamen modernize etmek ve gelecekteki kaderine zemin hazırlamak açısından stratejik bir öneme sahip.

CRS-35 görevinin detayları: Ne zaman ve nereden fırlatılacak?

NASA ile SpaceX arasında imzalanan uzun vadeli iş birliği anlaşması kapsamında gerçekleştirilen yeni uçuşun temel parametreleri şunlardır:

  • Fırlatma alanı: Uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral'da bulunan ABD Uzay Kuvvetleri Üssü'nün 40 numaralı fırlatma kompleksinden uzaya yükselecek;

  • Fırlatma roketi: Yörüngeye taşıma işlemi her zamanki gibi güvenilir Falcon 9 ağır yük taşıyıcı roketi ile gerçekleştirilecek;

  • Kargo kapasitesi: Cargo Dragon istasyona toplam 2,3 ton mürettebat için gıda stokları, tıbbi malzemeler ve düzinelerce yeni bilimsel deney için gerekli ekipmanlar dahil olmak üzere çeşitli yükler taşıyacak.

Tarihi son: 2030 planı için son güneş panelleri

Bu görevin en önemli bilimsel ve teknik yönü, yeni nesil enerji sistemiyle ilgilidir:

  • IROSA güneş panelleri: Uzay aracı, ISS için tasarlanan yeni nesil açılabilir güneş panellerinin (IROSA) en son çiftini istasyona ulaştıracak;

  • Modernizasyonun sonu: Bu paneller takıldığında, yörünge istasyonunun elektrik tedarik sistemini yenileme süreci tamamen tamamlanmış olacak;

  • Yörüngeden kontrollü iniş: Enerji sisteminin iyileştirilmesi, istasyonun faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesini sağlamakla kalmayıp, ISS'nin 2030 yılı sonu için planlanan yörüngeden güvenli ve kontrollü bir şekilde çıkarılması süreci için de belirleyici bir faktör olacaktır.

Cargo Dragon fenomeni: Dünyadaki tek geri dönebilen 'kargo aracı'

SpaceX kargo gemisi, modern kozmonotikte tamamen benzersiz bir statüye sahiptir:

  • Kargo geri getirme yeteneği: Uluslararası Uzay İstasyonu'na hizmet veren tüm kargo araçları arasında, sonuçları ve numuneleri uzaydan Dünya'ya geri getirip okyanusa güvenli bir şekilde iniş yapabilen tek uzay aracıdır;

  • 34 başarılı uçuş geçmişi: Ekim 2012'den Ağustos 2025'e kadar SpaceX, ISS'ye 34 kez Cargo Dragon uçuşu gerçekleştirdi;

  • Yüksek güvenilirlik: Bu görevlerden sadece biri, 2015 yılında Falcon 9 roketinde meydana gelen bir kaza nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmış, diğer tüm fırlatmalar başarıyla tamamlanmıştır.

13 Ekim'de beklenen yeni uçuş, insanlığın uzaydaki en büyük bilimsel evini önümüzdeki yıllarda da kesintisiz enerji ve kaynaklarla beslemeye devam etmek için önemli bir adım olacaktır.

NASASpaceXUluslararası Uzay İstasyonuCRS-35 GöreviUzay Teknolojileri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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