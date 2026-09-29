SpaceX, Falcon Heavy roketasının yeni görüntülerini paylaştı

Havacılık ve uzay dünyasında yüksek güvenilirliğiyle tanınan SpaceX, Falcon Heavy ağır yük taşıyıcı roketinin yakından çekilmiş benzersiz görüntülerini yayınladı. ixbt.com'un haberine göre, bu video ve fotoğraflar, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi LC-39A fırlatma kompleksinde bulunan hangardaki devasa yapının ölçeğini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan materyallerde, üç adet birleştirilmiş Falcon 9 aşamasından oluşan roket gövdesine monte edilmiş toplam 27 adet Merlin motoru net bir şekilde görülüyor. Uzmanlar ve uzay teknolojisi meraklıları için bu görüntüler, modern roket mühendisliğinin en güçlü örneklerinden birinin yapısını yakından inceleme fırsatı sundu.

Kusursuz uçuş geçmişi

Falcon Heavy, sadece devasa gücüyle değil, aynı zamanda uzay endüstrisinde nadir görülen kusursuz istatistiklere sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. 2018'deki ilk çıkış uçuşundan bu yana, bu roket güvenilirliğini pratikte tam anlamıyla kanıtlamaya devam ediyor.

Kaynak verilerine göre, Eylül 2026 itibarıyla ağır yük taşıyıcı roket toplam 13 yörünge görevini başarıyla tamamladı. Dikkat çekici olan ise tüm uçuşların yüzde 100 başarı oranıyla sonuçlanmış olmasıdır.

Yeni hedefler ve gelecek planları

Bu gösterge, SpaceX mühendislerinin yüksek yetkinliğini kanıtlıyor. Gerçekleştirilen tüm uçuşlar sırasında herhangi bir kaza kaydedilmedi ve faydalı yükün yörüngeye yerleştirilmesi sürecinde hiçbir acil durum yaşanmadı.

Falcon Heavy için son başarılı uçuş, bu yılın 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Bu görev sırasında NASA'nın en yeni Nancy Grace Roman Space Telescope adlı uzay teleskobu başarıyla yörüngeye taşındı.

Şirketin yakın gelecek planları da hız kesmeden devam ediyor. Haberlere göre, Falcon Heavy roketinin bir sonraki uçuşu bu yılın 2 Ekim tarihine planlanmış olup, gizli NROL-97 görevini yerine getirmesi hedefleniyor.