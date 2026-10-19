Ekvador'daki bir kilisede ayin sırasında beklenmedik trajedi: Rahip, haçın düşmesi sonucu hayatını kaybetti
17 Ekim 2026 tarihinde Ekvador'un Guayaquil şehrindeki Perpetuo Socorro Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında trajik bir olay yaşandı. Rahip Patricio Alfredo Sánchez Molinari sunağın önünde durduğu sırada, arkasındaki duvara monte edilmiş büyük ahşap haç yerinden koparak üzerine düştü.
Olay, törenin canlı yayınlandığı sırada gerçekleşti. Paylaşılan videoda haçın aniden düştüğü ve kilisedekilerin rahibe yardım etmek için koştuğu görülüyor. Toplanan kalabalık, acil yardım çağrısında bulundu.
Daha sonra Guayaquil Başpiskoposluğu, Rahip Patricio Alfredo Sánchez Molinari'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Dini kurum, merhumun yakınlarına ve kilise cemaatine başsağlığı diledi.
Ahşap haçın neden düştüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın detayları ve meydana geliş nedenleri şu an için bilinmiyor.
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