“Krallar Olmasın!”: ABD'de Trump politikalarına karşı kitlesel protestolar başladı (video)

·5·Dünya
“Krallar Olmasın!”: ABD'de Trump politikalarına karşı kitlesel protestolar başladı (video)

ABD'nin birçok büyük şehrinde Başkan Donald Trump'ın yürüttüğü politikalara karşı geniş çaplı kitlesel protestolar düzenlendi. Saygın Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre, mitingler ülke genelinde Krallar Olmasın” (“No Kings”) ulusal sloganı altında organize edildi.

Protesto dalgası özellikle New York, başkent Washington ve Atlanta gibi büyük siyasi ve ekonomik merkezlerde gözlemlenerek binlerce aktivisti sokaklara döktü.

“İktidar tek elde toplanıyor”: Göstericilerin temel itirazları

Gösteri katılımcıları, mevcut yönetimin siyasi kararlarına ve demokratik kurumlara yönelik tutumuna sert bir şekilde karşı çıkıyor:

  • “Tek adam yönetimi” suçlaması: Göstericiler Donald Trump'ı devlet yönetimi ve yetkileri kendi elinde aşırı derecede toplamakla ve anayasal sınırları ihlal etmekle açıkça suçluyor;

  • “Krallar Olmasın” sloganı: Aktivistler, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir monarşi değil, özgür bir demokratik sistem olduğunu hatırlatarak güçler ayrılığının bağımsızlığını talep ettiler;

  • Geniş kapsamlı coğrafya: New York'un merkezi meydanlarından Beyaz Saray ve Kongre binası çevresine, Georgia eyaletinin idari merkezi Atlanta'ya kadar insanlar pankart ve sloganlarla sokakları doldurdu.

Temel amaç — 3 Kasım ara seçimleri

Analistlere göre, bu protestoların şu anda yoğunlaşması tesadüf değil, belirli bir siyasi amaca yönelik:

  • Seçmenleri seferber etmek: Eylemler, 3 Kasım'da yapılması planlanan ABD Kongresi'ne yönelik önemli ara seçimler öncesinde vatandaşları harekete geçirmeyi ve sandık başına çekmeyi hedefliyor;

  • Kongre üzerindeki kontrol: Bu seçimler, Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki güç dengesini belirleyecek ve Trump yönetiminin geri kalan dönemindeki politikasının ne kadar özgür veya kısıtlamalar altında olacağına karar verecek.

“Krallar Olmasın” hareketinin güçlenmesi, 3 Kasım öncesinde Amerikan siyaset sahnesindeki gerilimin ve kutuplaşmanın zirveye ulaştığını gösteriyor.

Donald TrumpKrallar OlmasınABD Ara SeçimleriSiyasetProtesto
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

30 ameliyat geçiren 21 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti30 ameliyat geçiren 21 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti27 Eylül 15:17Beyaz Saray'da "iki kral": Trump ve III. Charles görüşmesiBeyaz Saray'da "iki kral": Trump ve III. Charles görüşmesi29 Nisan 21:58Ekvador'daki bir kilisede ayin sırasında beklenmedik trajedi: Rahip, haçın düşmesi sonucu hayatını kaybettiEkvador'daki bir kilisede ayin sırasında beklenmedik trajedi: Rahip, haçın düşmesi sonucu hayatını kaybettiBugün 15:13Fransa'da gerilim tırmanıyor: Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi risk altındaFransa'da gerilim tırmanıyor: Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi risk altındaBugün 14:53Bir yazılımcının tuhaf fikri: DOOM karakterinin sağlığı büyükannesinin kalp atışına bağlandıBir yazılımcının tuhaf fikri: DOOM karakterinin sağlığı büyükannesinin kalp atışına bağlandıBugün 14:3927 Ekim İsrail seçimlerinin beklenmedik senaryoları27 Ekim İsrail seçimlerinin beklenmedik senaryolarıBugün 14:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor