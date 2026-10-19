“Krallar Olmasın!”: ABD'de Trump politikalarına karşı kitlesel protestolar başladı (video)

ABD'nin birçok büyük şehrinde Başkan Donald Trump'ın yürüttüğü politikalara karşı geniş çaplı kitlesel protestolar düzenlendi. Saygın Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre, mitingler ülke genelinde “Krallar Olmasın” (“No Kings”) ulusal sloganı altında organize edildi.

Protesto dalgası özellikle New York, başkent Washington ve Atlanta gibi büyük siyasi ve ekonomik merkezlerde gözlemlenerek binlerce aktivisti sokaklara döktü.

“İktidar tek elde toplanıyor”: Göstericilerin temel itirazları

Gösteri katılımcıları, mevcut yönetimin siyasi kararlarına ve demokratik kurumlara yönelik tutumuna sert bir şekilde karşı çıkıyor:

“Tek adam yönetimi” suçlaması: Göstericiler Donald Trump'ı devlet yönetimi ve yetkileri kendi elinde aşırı derecede toplamakla ve anayasal sınırları ihlal etmekle açıkça suçluyor;

“Krallar Olmasın” sloganı: Aktivistler, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir monarşi değil, özgür bir demokratik sistem olduğunu hatırlatarak güçler ayrılığının bağımsızlığını talep ettiler;

Geniş kapsamlı coğrafya: New York'un merkezi meydanlarından Beyaz Saray ve Kongre binası çevresine, Georgia eyaletinin idari merkezi Atlanta'ya kadar insanlar pankart ve sloganlarla sokakları doldurdu.

Temel amaç — 3 Kasım ara seçimleri

Analistlere göre, bu protestoların şu anda yoğunlaşması tesadüf değil, belirli bir siyasi amaca yönelik:

Seçmenleri seferber etmek: Eylemler, 3 Kasım'da yapılması planlanan ABD Kongresi'ne yönelik önemli ara seçimler öncesinde vatandaşları harekete geçirmeyi ve sandık başına çekmeyi hedefliyor;

Kongre üzerindeki kontrol: Bu seçimler, Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki güç dengesini belirleyecek ve Trump yönetiminin geri kalan dönemindeki politikasının ne kadar özgür veya kısıtlamalar altında olacağına karar verecek.

“Krallar Olmasın” hareketinin güçlenmesi, 3 Kasım öncesinde Amerikan siyaset sahnesindeki gerilimin ve kutuplaşmanın zirveye ulaştığını gösteriyor.