Bir ayı ile dost gibi kucaklaşan adam sosyal medyayı salladı (video)

Rus hayvan eğitmeni Pavel Vyakin ile Tom adındaki dev ayı arasındaki sıra dışı ilişki sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Edinilen bilgiye göre Pavel, sirkte bakılması mümkün olmayan iki aylık bir ayı yavrusunu himayesine aldı. Ardından Tom'u besleyip büyüttü. Zamanla aralarında benzersiz bir yakınlık oluştu.

Bugün yüzlerce kilogram ağırlığındaki Tom, nazik davranışlarıyla dikkat çekiyor. Ayı ve bakıcısı birlikte vakit geçirip oyun oynuyor. Hatta Tom bazen ön pençeleriyle Pavel'e sarılıyormuş gibi hareketler yapıyor.

Samimi ilişkileri birçok kişiyi hayrete düşürüyor. Küçüklüğünden beri insan elinde büyüyen ayının bakıcısına olan tavrı, insan ile vahşi hayvanlar arasındaki bağa bir kez daha dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, ayının büyük ve tehlikeli bir vahşi hayvan olduğunu unutmamak gerekir. Her ne kadar nazik görünse de davranışlarını önceden kestirmek zordur.