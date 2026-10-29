Xabi Alonso, Liverpool karşısında alınan acı mağlubiyetin ardından neler söyledi?

İngiltere Lig Kupası son 16 turunun merkezindeki karşılaşma, Anfield Stadyumu'nda gerçek bir kupa gerilimi yaşattı. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Liverpool'a karşı oynadığı kıran kırana mücadele sonunda turnuvaya veda etti.

Normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın galibi penaltı atışları sonucunda belirlendi. Büyük çekişmeye sahne olan seride 6-5 üstünlük sağlayan Merseyside ekibi, çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso basına verdiği demeçte, karşılaşma ve takımının performansı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Chelsea teknik direktörü, BBC'ye verdiği röportajda öğrencilerinin Anfield gibi zorlu bir sahada gösterdiği direnci özellikle vurguladı:

Penaltılar ve adalet kavramı: “Bir maçın kaderi penaltı atışlarıyla belirlendiğinde, her zaman bir taraf turnuvadan elenmeyi adaletsiz bulur. Her iki taraf da çok iyi savaştı. Penaltı serisi, her türlü sonucun çıkabileceği anlamına geliyor,” dedi teknik adam.

Oyun dinamikleri ve dengeli mücadele: “Oyuncular Anfield'da rekabetçi olmak için yeterince iyi bir seviye sergilediler. Bir penaltı golüyle geriye düştük, ardından skor 1-1 oldu. Genel olarak iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu,” diye ekledi.

Mike Penders'ın güven veren performansı: Alonso, kalecisinin performansına da yüksek not verdi. Takım ileride çok fazla tehlikeli pozisyon üretemese de, Penders kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla Londra ekibini oyunda tuttu.