Xabi Alonso, Liverpool karşısında alınan acı mağlubiyetin ardından neler söyledi?
İngiltere Lig Kupası son 16 turunun merkezindeki karşılaşma, Anfield Stadyumu'nda gerçek bir kupa gerilimi yaşattı. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Liverpool'a karşı oynadığı kıran kırana mücadele sonunda turnuvaya veda etti.
Normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın galibi penaltı atışları sonucunda belirlendi. Büyük çekişmeye sahne olan seride 6-5 üstünlük sağlayan Merseyside ekibi, çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso basına verdiği demeçte, karşılaşma ve takımının performansı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
Xabi Alonso: "Penaltı piyangosunda her zaman bir tarafın haksızlığa uğradığı hissi oluşur"
Chelsea teknik direktörü, BBC'ye verdiği röportajda öğrencilerinin Anfield gibi zorlu bir sahada gösterdiği direnci özellikle vurguladı:
Penaltılar ve adalet kavramı: “Bir maçın kaderi penaltı atışlarıyla belirlendiğinde, her zaman bir taraf turnuvadan elenmeyi adaletsiz bulur. Her iki taraf da çok iyi savaştı. Penaltı serisi, her türlü sonucun çıkabileceği anlamına geliyor,” dedi teknik adam.
Oyun dinamikleri ve dengeli mücadele: “Oyuncular Anfield'da rekabetçi olmak için yeterince iyi bir seviye sergilediler. Bir penaltı golüyle geriye düştük, ardından skor 1-1 oldu. Genel olarak iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu,” diye ekledi.
Mike Penders'ın güven veren performansı: Alonso, kalecisinin performansına da yüksek not verdi. Takım ileride çok fazla tehlikeli pozisyon üretemese de, Penders kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla Londra ekibini oyunda tuttu.
Odak noktası Premier Lig: “Bu futbol ve işimizin bir parçası. Artık tüm odağımız Premier Lig'de. Toparlanmak için çok az vaktimiz var çünkü Cumartesi günü erken saatte oynayacağımız bir maçımız var. Bu yüzden bir sonraki maça hemen odaklanmalıyız.”
Liverpool'un bir sonraki rakibi belli oldu
Zorlu sınavdan başarıyla geçen Liverpool, turnuvadaki yolculuğuna devam ediyor:
Çeyrek final eşleşmesi: Merseyside ekibi bir sonraki turda, Aston Villatakımını farklı skorla turnuva dışına iten Bournemouth ile karşılaşacak.
Maç takvimi: İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçlarının 14 Aralık haftasında oynanması planlanıyor.
Kupadaki başarısızlığa rağmen, Anfield'daki kaliteli oyun, Xabi Alonso'nun takımının ulusal ligdeki önemli maçlar öncesinde ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
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