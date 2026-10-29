Ruzikul Berdiyev, Nasaf'ın Karşi'deki acı mağlubiyetinin nedenini açıkça açıkladı

·5·Spor
Ruzikul Berdiyev, Nasaf'ın Karşi'deki acı mağlubiyetinin nedenini açıkça açıkladı

Asya Şampiyonlar Ligi 2 (ACL 2) turnuvası kapsamında Karşi şehrinde oynanan karşılaşma, yerel taraftarlar için beklenmedik bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Kendi sahasında Kuveyt'in Kuwait SC takımını ağırlayan Nasaf, sahadan 0-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan 'Ejderler'in teknik direktörü Ruzikul Berdiyev, alınan olumsuz sonucun gerçek nedenlerini açık ve sert bir dille analiz etti. Deneyimli çalıştırıcı, mağlubiyeti şanssızlığa veya yorgunluğa değil, forvet oyuncularının düşük beceri seviyesine bağladı.

Ruzikul Berdiyev'in basın toplantısındaki önemli açıklamaları

Karşi temsilcisinin hocası, oyun boyunca yaratılan pozisyonlar ve rakibin kontra atakları hakkında şu ifadeleri kullandı:

  • Şanssızlık değil, beceri eksikliği: Teknik direktör, takımın birçok pozisyon ürettiğini ancak bunları değerlendiremediğini vurguladı: "Bence bu şanssızlık veya yorgunluk değil. Hücumda pozisyonları değerlendirirken soğukkanlılığımız ve becerimiz eksikti. Bu yüzden mağlup olduğumuzu düşünüyorum. Bu tür fırsatları değerlendiremeyip, çok pozisyon yaratmanıza rağmen gol atamıyorsanız, bu beceri ve seviye eksikliğinden kaynaklanıyordur."

  • Rakibin kontra ataklarındaki hatalar: Kuwait SC'nin tehlikeli kontra ataklar geliştirdiğini belirten Berdiyev: "Çünkü rakip takım iki-üç kez kontra ataklarda iyi iş çıkardı. Biz o pozisyonlarda zayıf kaldık. Bir gol oldu, bir diğerinde ise Abduvohib kurtardı."

  • 3 metreden gol atamama sorunu: Berdiyev, kadro veya taktiksel dizilişlerin bahane olamayacağını özellikle vurguladı: "Bence mesele kadroda veya dizilişimizde değil. Böyle bir fırsat yaratıp bunu gole çevirememek, kaleciyle karşı karşıya kalıp 3 metreden gol atamamak; soğukkanlılık eksikliği, pozisyon hissi ve forvetlere özgü özelliklerin eksikliğidir. Hücumdaki seviyemiz bizi yarı yolda bıraktı."

Kadro seçimi ve genç oyuncular meselesi

Basın toplantısında teknik direktöre, neden genç oyuncular yerine tecrübeli isimlere güvenildiği de soruldu:

  • Mağlubiyet sonrası çıkarılan dersler: Deneyimli çalıştırıcı, "Elbette fikirler oluşuyor. Mağlup olduğunuzda kadro kurarken veya oyuncuları yerleştirirken düşünüyorsunuz! İnsan, nedenini daha derinlemesine araştırmaya çalışıyor" dedi.

  • Neden tecrübeli oyuncular tercih edildi? Uluslararası turnuvalarda zihinsel dayanıklılığın önemi vurgulandı: "Bence böyle bir maçta kadroda daha tecrübeli futbolcuların sahaya çıkması gerektiğini düşündük. Bu tür maçlarda tam olarak tecrübe ve soğukkanlılık gerekiyordu. Genç bir oyuncuyu sahaya sürerseniz, bazen tecrübesizlikten dolayı kendini kaybedebilir."

Karşi'de alınan 0-1'lik mağlubiyet, Nasaf'ın uluslararası arenadaki grup aşaması yolculuğunu zorlaştırdı. Teknik direktörün de belirttiği gibi, sonraki maçlarda olumlu sonuçlar alabilmek için hücum hattındaki soğukkanlılık ve son vuruşlar üzerinde ciddi şekilde çalışılması gerekiyor.

NasafRuzikul BerdiyevAsya Şampiyonlar Ligi 2Kuwait SCFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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