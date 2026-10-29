Google, Gemini 4 Carbon modelini tanıttı

·56·Teknoloji
Google, Gemini 4 Carbon modelini tanıttı

Google, Gemini 4 Carbon adlı yeni amiral gemisi yapay zeka modelini tanıttı. Şirketin açıklamasına göre, Argon modeli temel alınarak geliştirilen Carbon; yazılım geliştirme, bilimsel araştırmalar ve çeşitli formatlardaki verilerin analizi gibi alanlarda verimli çalışmak üzere tasarlandı.

Yeni modelin temel özelliklerinden biri, karmaşık görevleri uzun süre boyunca bağımsız olarak yerine getirebilmesidir. Google, Gemini 4 Carbon'un birkaç gün boyunca kesintisiz ajanlık görevlerini yerine getirmek üzere geliştirildiğini belirtiyor. Bu yaklaşım, yapay zekanın sadece tek bir soruya cevap vermekle kalmayıp, çok aşamalı işleri de bağımsız olarak yürütebilmesini sağlıyor.

Google, Gemini 4 Carbon modelini tanıttı

Şirketin sunduğu test sonuçlarında Carbon, birçok rakip modelden daha yüksek performans gösterdi. Özellikle Terminal Bench 4.0 (AA) ajanlık programlama testinde Gemini 4 Carbon yüzde 65,2'lik bir sonuç elde etti. Metinde yer alan bilgilere göre, Claude Opus 5.5 ve GPT-6 Astra modellerinin sonucu yüzde 59 olarak kaydedildi.

Gemini 4 Carbon şu anda sürüm öncesi test aşamasındadır. Kasım 2026'ya kadar belirli güvenilir şirketlere erişim sağlanması planlanıyor. Genel kullanıma sunulduktan sonra modelin fiyatının Argon ile aynı olması bekleniyor: bir milyon giriş token'ı için 2 dolar, bir milyon çıkış token'ı için ise 10 dolar. Önbelleğe alınmış giriş token'larının fiyatı ise yüzde 95 daha ucuz olacak.

GoogleGemini 4 CarbonYapay ZekaTerminal Bench 4.0Teknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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