Türkiye'de sıra dışı atama: 22 yaşındaki genç kadın futbol takımını yönetecek

·5·Dünya
Türkiye'de sıra dışı atama: 22 yaşındaki genç kadın futbol takımını yönetecek

Türkiye'nin Turgutluspor kulübünün teknik direktörlüğüne 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi. Mestan, kulüp tarihinde bir erkek takımını yöneten ilk kadın teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Zeynep, yeni takımıyla ilk antrenmanına da çıktı. Şimdi önünde zorlu bir görev var: Son iki sezonda alt liglere düşen takımın sonuçlarını iyileştirmek ve onu tekrar üst sıralara taşımak.

Genç teknik direktörün atanması futbol camiasının dikkatini çekiyor. Artık taraftarlar, Zeynep Mestan yönetimindeki Turgutluspor'un nasıl sonuçlar alacağını merakla bekliyor.

Zeynep MestanTurgutlusporTürk FutboluKadın Teknik DirektörSpor Haberleri
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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