Elektrik direğine tırmanan ayı interneti şaşırttı

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan dev bir ayının yer aldığı video, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce internet kullanıcısını hayrete düşürdü. Olağan dışı durumu gösteren video kısa sürede viral oldu ve büyük tartışmalara yol açtı.

Videonun X sosyal ağında yayınlandığı ve daha sonra ABD İçişleri Bakanlığı tarafından da paylaşıldığı belirtildi. Yayınlanan görüntüler on binlerce izleyicinin dikkatini çekti. Bakanlık kendi sayfasında esprili bir yorum da ekleyerek şunları yazdı: «Amerikan enerji üstünlüğünü desteklemekten bahsediyorduk ama bunu kastetmemiştik».

Gerçek olduğu doğrulanan videoda, ayının New Mexico'nun Gladstone bölgesinde bir elektrik direğinin tepesinde, nefes nefese bir halde ön pençeleriyle yatay demiri sıkıca tuttuğu, arka ayaklarının ise aşağıya sarktığı görülüyor.

Videoyu çeken kişi 911'i arayarak, «Elektrik direğinin tepesinde bir ayı olduğu bilgisini vermek istiyorum»diyor. Operatör ise bu konuda daha önce de başvurular olduğunu belirterek, «Bu durumu Yaban Hayatı ve Balıkçılık Servisi'ne bildirdik, ancak şu an için yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler»cevabını veriyor.

Operatörün açıklamasına göre, uzmanlar ayıyı sakinleştirici ile uyutmaya çalışsaydı, yüksekten düşüp ölme ihtimali çok yüksekti. Bu nedenle durumu güvenli bir şekilde çözmek kolay olmadı.

Olayın tanığı Shannon Mullens, Storyful yayınına verdiği demeçte, New Mexico'dan Oklahoma'ya 56 numaralı otoyoldan giderken bu manzarayı gördüğünü söyledi.

«İlk başta gördüklerimize inanamadık. Bu yüzden geri dönüp bir kez daha bakmaya karar verdik»diyor.

İfadesine göre, başta ayının öldüğünü düşündüler. Ancak yaklaştıklarında hayvanın hala hayatta olduğunu fark ettiler.

Ne yazık ki bir süre sonra ayı hayatını kaybetti. Henüz tam olarak nasıl öldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu olay sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve yaban hayvanlarını kurtarma imkanları üzerine geniş çaplı tartışmalara neden oldu.