İspanya'da korkunç tren kazası: İki hızlı tren çarpıştı (video)

·10·Dünya
İspanya'da korkunç tren kazası: İki hızlı tren çarpıştı (video)

İspanya'nın merkezinde son yılların en büyük ve en korkunç tren kazalarından biri meydana geldi. İki hızlı yolcu treninin yüksek hızda çarpışması sonucu en az 68 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ağır yaralandı.

Yerel kurtarma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve yetkililer kurban sayısının artabileceğinden endişe ediyor.

Faciânın boyutu ve resmi veriler

Olay yerinde acil durum ekipleri ve tıbbi ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor:

  • Kurbanlar ve yaralılar: Şu ana kadar elde edilen resmi bilgilere göre 68 kişi hayatını kaybetti, onlarca yolcu ağır ve orta dereceli yaralarla yakındaki uzman hastanelere kaldırıldı;

  • Arama kurtarma çalışmaları: Tren vagonlarının şiddetli çarpışma nedeniyle deforme olması nedeniyle kurtarma ekipleri özel ekipmanlar kullanarak enkaz altından sağ kalanları ve cenazeleri çıkarmaya devam ediyor;

  • Kurban sayısının artma ihtimali: Ağır yaralıların çokluğu nedeniyle kayıpların artabileceği belirtiliyor.

Ülkede 3 günlük yas ve soruşturma süreci

Meydana gelen korkunç facia tüm İspanya kamuoyunu derin bir üzüntüye boğdu:

  • Ulusal yas ilan edildi: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek ülke genelinde 29-31 Ekim 2026 tarihleri arasında üç günlük resmi yas ilan etti;

  • Bayraklar yarıya indirildi: Yas süresince tüm devlet kurumlarında ulusal bayraklar yarıya indirilecek ve eğlence etkinlikleri iptal edilecektir;

  • Kapsamlı soruşturma: Bu korkunç kazanın nedenlerini — teknik arıza, dispeçer hatası veya otomatik güvenlik sistemlerindeki kesintileri — belirlemek amacıyla özel bir devlet soruşturma komisyonu kuruldu ve incelemeler başlatıldı.

İspanya hükümeti, yaralılara ve kurbanların yakınlarına her türlü maddi ve psikolojik desteğin sağlanacağını açıkladı.

İspanyaTren KazasıPedro SanchezFaciaKaza
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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