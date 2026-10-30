Hayaldeki seyahat felakete dönüştü: Milyonlar harcayan yolcular sokakta bırakıldı

·1·Dünya
Hayaldeki seyahat felakete dönüştü: Milyonlar harcayan yolcular sokakta bırakıldı

Okyanusun ortasında ömür boyu huzurlu bir yaşam sürmeyi hayal eden yüzlerce insanın hayatı bir anda altüst oldu. «MV Odyssey» lüks yolcu gemisinin yaklaşık 200 yolcusu beklenmedik bir şekilde Kamboçya kıyılarında karaya bırakıldı.

ABD merkezli operatör şirket «Villa Vie Residences», yakıt fiyatlarındaki ani artış ve artan maliyetleri karşılayamaması nedeniyle seyahati durdurduğunu resmen açıkladı. Sonuç olarak, ömür boyu sürecek bir seyahat için tüm varlıklarını satan turistler, yabancı bir ülkede evsiz ve çaresiz kaldı.

Eşyaları toplamak için sadece 7 saat: Yaşlıların acı kaderi

Sihanoukville limanına yanaşan yolculara durum bildirildi ve acil bir ültimatom verildi:

  • Acil tahliye: Gemidekilerin kişisel eşyalarını toplamaları ve gemiyi terk etmeleri için sadece 7 saat süre verildi;

  • Satılan evler: Olayın en trajik yanı, yolcuların çoğunun yaşlı emekliler olması ve gemideki kamaraları satın almak için evlerini, arabalarını ve tüm mal varlıklarını satmış olmalarıdır;

  • Sokakta kalan hayatlar: Geri dönecek bir evi veya ek maddi imkanı kalmayan yaşlılar, yabancı bir şehirde fiilen sokakta kaldılar.

Milyon dolarlık kayıplar ve sarsılan güven

Ömür boyu sürecek bir yolculuk konseptiyle yola çıkan bazı turistler, bu proje için tüm birikimlerini ortaya koymuştu:

  • Randy ve Kit Cassingham: Seyahat ve konfor için yaklaşık 1 milyon dolar harcayan çift;

  • Carol Larson (69, ABD): Gemide kalıcı yaşam hakkı için 120 bin dolar ödedi ve her ay ek aidat ödemeye devam etti;

  • Francis Parouazen (Avustralya): Bu gemide en az 15 yıl yaşamayı planlıyordu ve tüm hayatını bu gemiye bağlamıştı.

Şirket iflas etti: Şimdi ne olacak?

«Villa Vie Residences» yöneticisi Mikael Petterson, şirketin aylık giderlerinin önceki 400 bin dolardan hızla artarak 2 milyon dolara ulaştığını:

  • ABD'de iflas: Operatör, finansal kriz nedeniyle ABD yasaları kapsamında iflas sürecini başlatacağını duyurdu;

  • Geminin gizemli rotası: Geminin 31 Ekim'de yakıt ikmali yaparak Sihanoukville limanından ayrılması planlanıyordu ancak bir sonraki rotası belirsiz;

  • Tazminat belirsizliği: Yolculara ödenen paraların iade edilip edilmeyeceği veya kamaralarına tekrar girip giremeyecekleri konusunda henüz net bir garanti verilmedi.

Tüm hayatını tek bir gemi kamarasına emanet eden yüzlerce insanın acı kaderi, bugün küresel kruvaziyer ve turizm endüstrisinin en büyük skandallarından birine dönüşüyor.

MV OdysseyVilla Vie ResidencesSihanoukvilleKruvaziyer Gemisiİflas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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