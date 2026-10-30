6 yaşındaki Hintli çocuk nasıl lüks bir Toyota Fortuner sahibi oldu?

·13·Dünya
6 yaşındaki Hintli çocuk nasıl lüks bir Toyota Fortuner sahibi oldu?

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde gerçek bir mucize yaşandı. 6 yaşındaki bir çocuk, piyango yoluyla değeri 5 milyon rupi (yaklaşık 52 bin ABD doları) olan modern ve lüks Toyota Fortuner arazi aracının şanslı sahibi oldu.

Bu haber, Hindistan'ın önde gelen televizyon kanallarından "NDTV" tarafından duyuruldu. Son iki yıldır kendi araçlarını almayı hayal eden aile için bu beklenmedik hediye gerçek bir bayrama dönüştü.

Büyükannesinin şanslı seçimi ve bir yıl beklenen mutluluk

Aileyi sevince boğan bu zaferin kendine has bir hikayesi var:

  • Bir yıl önce alınan bilet: Çocuğun büyükannesi, bir yıl önce geleneksel Garba festivali sırasında bir piyango bileti satın almış ve onu bilerek torununun adına kaydettirmişti;

  • Ailenin hayali: Bu aile uzun süredir kendi araçlarına sahip olmayı hayal ediyordu, ancak maddi imkanları buna el vermiyordu;

  • Mahalle sakinlerinin alkışları ve şenlikler: İkramiye haberi tüm bölgede büyük yankı uyandırdı. Komşular, yeni araçlarını ve küçük kazananı sokakta çiçekler, milli şarkılar ve davul sesleri eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Toyota Fortuner: Çocuğun kazandığı araç hangi özelliklere sahip?

Küçüğün adına çıkan Toyota Fortuner, dünya pazarında dayanıklılığı ve gücüyle öne çıkan, tam boyutlu yedi koltuklu premium bir arazi aracıdır:

  • Yüksek arazi kabiliyeti ve güç: Araç, 4x4 dört tekerlekten çekiş sistemi, yüksek yerden yükseklik ve zorlu yollar için çeşitli sürüş modları ile donatılmıştır. 2,7 litrelik benzinli veya 2,8 litrelik güçlü dizel motora sahiptir;

  • Premium konforlar: İç mekanda yüksek kaliteli deri koltuklar, 8 inçlik modern dokunmatik multimedya ekranı ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi bulunmaktadır;

  • Güvenliğin zirvesi: Araç, çevreyi tam kontrol etmek için 360 derecelik çevre görüş kameraları ve aktif koruma sağlayan Toyota Safety Sense akıllı güvenlik paketi ile donatılmıştır.

Küçük bir çocuk adına alınan basit bir bilet, ailenin uzun yıllardır kurduğu hayali gerçeğe dönüştürerek onlara unutulmaz bir sevinç ve değerli bir araç kazandırdı.

Madhya PradeshToyota FortunerNDTVHindistanPiyango
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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