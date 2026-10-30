Resmi: Bahodir Ahmedov yeniden Özbekistan Futsal Milli Takımı teknik direktörü oldu

Özbekistan Futsal Milli Takımı'na yeni bir teknik direktör atandı. Özbekistan Futsal Federasyonu İcra Komitesi'nin kararı doğrultusunda, milli takımın yönetimi deneyimli ve yerli uzman Bahodir Ahmedov'a emanet edildi.

İspanyol teknik direktör Jose Maria Mendez'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından federasyon, milli takımı yönetecek yerli ve yabancı birçok adayı değerlendirmişti. Sonuç olarak, Özbek futsalını yakından tanıyan ve uluslararası arenada önemli bir deneyime sahip olan Ahmedov'un adaylığı oybirliğiyle kabul edildi.

Sözleşme süresi ve önümüzdeki büyük hedefler

Federasyon basın servisi tarafından sağlanan bilgilere göre, iş birliği uzun vadeli stratejik planları içermektedir:

2028'e kadar anlaşma: Bahodir Ahmedov ile Özbekistan Milli Takımı'nı 2028 Asya Şampiyonası sonuna kadar yönetmesi konusunda resmi anlaşmaya varıldı;

Resmi tanıtım: Yeni teknik direktörün spor camiasına ve basına resmi tanıtım töreninin zamanı ve yeri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Oyunculuktan şampiyonluğa: Kat edilen yol

9 Eylül 1976'da Taşkent bölgesinin Chirchiq şehrinde doğan Bahodir Ahmedov, milli futsalın temellerini atan uzmanlardan biridir:

Sahadaki zaferler: Futsalın ülkeye girdiği yıllarda Chirchiq'in «Splav», «Elektrokimyosanoat» ve «Soliqchi» kulüplerinde forma giydi. Daha sonra «Yunusobod» DJQA, «Ardus» ve «Stroitel Zarafshon» formalarıyla ülke şampiyonlukları kazandı;

Kulüp başarıları: Teknik direktörlük kariyerinde «Maksam-Chirchiq» kulübünü madalya kazananlar arasına soktu ve «Jizzax-Kenteks» takımıyla Özbekistan şampiyonluğuna ulaştı.

Milli takımdaki tarihi deneyim: Dünya Kupası ve Asya başarıları

Ahmedov, milli takımın başında daha önce de parlak sonuçlar elde etmişti:

Asya Kupası madalyaları: Onun yönetiminde Özbekistan milli takımı, kıta şampiyonasında iki kez bronz madalya kazandı;

Dünya Kupası'nda play-off: 2021 yılında Litvanya'da düzenlenen Futsal Dünya Kupası'nda Ahmedov'un öğrencileri grup aşamasını başarıyla geçerek play-off (son 16 turu) aşamasında mücadele etti.

Asya ve dünya arenasında yüksek bir itibara sahip olan milli futsal takımı, Bahodir Ahmedov liderliğinde şimdi 2028 kıta şampiyonasına hazırlık ve yeni zaferler yolunda ilerliyor.