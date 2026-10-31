ABD, Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık Patriot füzesi satışını onayladı

·29·Dünya
ABD, Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık Patriot füzesi satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya «Patriot» hava savunma sistemleri için en modern PAC-3 MSE füzelerinin olası satışına ilişkin büyük bir anlaşmayı resmen onayladı. Bu anlaşmanın toplam tahmini değeri 2,1 milyar doları bulmaktadır.

Anlaşmanın en önemli yönlerinden biri, silah satışının ABD devlet bütçesinden değil, uluslararası ortaklar tarafından sağlanan hibe ve kredi fonları ile tamamen karşılanacak olmasıdır.

Anlaşma paketi ve finansman kaynakları

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi bilgilere göre, satış Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında gerçekleştirilecek:

  • Sipariş içeriği: Ukrayna tarafı yaklaşık 500 adet PATRIOT PAC-3 füzesi, bunlar için yedek parçalar ve ilgili yazılım paketinin satın alınması için resmi talepte bulundu;

  • En son modifikasyon: CNN'in belirttiğine göre, şu anda envanterdeki en güçlü ve modern PAC-3 MSE füze modifikasyonundan bahsediliyor;

  • Ödeme kaynakları: Anlaşmanın değeri (2,1 milyar dolar), Kanada, Almanya ve Norveç tarafından JUMPSTART programı kapsamında sağlanan fonlar ve Avrupa Birliği kredisi ile desteklenen Ukrayna ulusal kaynakları tarafından ödenecektir. ABD bütçesinden bu amaçla herhangi bir harcama yapılmayacaktır.

Yerel üretim ve lisans konusu ne oldu?

Füzelerin Ukrayna topraklarında üretilmesine yönelik daha önce öne sürülen planlar durduruldu:

  • Trump'ın girişimi: 2026 yazında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot füzelerini kendi topraklarında üretmesi için özel bir lisans verme olasılığını gündeme getirmişti;

  • Rubio ve Beyaz Saray'ın tutumu: Ancak Eylül ayı başında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, böyle bir lisans vermenin karmaşık bir teknolojik süreç olduğunu ve yakın gelecekte Ukrayna'nın güvenlik sorunlarını hızlı bir şekilde çözemeyeceğini vurguladı. Bunun ardından üretimin taşınması tartışmaları sona erdi;

  • Teslimat süresi: Dışişleri Bakanlığı, bu 500 füzenin tam olarak ne zaman ve hangi aşamalarda teslim edileceğine dair tarihleri henüz açıklamadı.

Bu büyük anlaşmanın, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin istikrarını sağlamada ve stratejik altyapıyı korumada önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Patriot PAC-3 MSEUkraynaABD Dışişleri BakanlığıMarco RubioSavunma Sanayii
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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