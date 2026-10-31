“Hollywood ölüyor, Demokratlar onu mahvetti”: Trump film endüstrisini kurtarmak hakkında

ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki film endüstrisinin derin ve yıkıcı bir krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bundan Demokratların ekonomi ve vergi politikalarını açıkça sorumlu tuttu. Florida'daki bir seçim mitinginde konuşan devlet başkanı, Amerikan sinemasının sembolü olan Hollywood film yapım stüdyolarının yurt dışına taşınması nedeniyle sektörün boşaldığını belirtti.

Trump'a göre, birçok büyük film stüdyosu vergi ve üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu Kanada ve diğer yabancı ülkelere kitlesel olarak taşındı; bu durum hem Kaliforniya eyaletinin hem de tüm ülke ekonomisinin büyük bir mali darbe almasına neden oldu.

“Kabine gelip yardım istiyorlar”: Trump'ın sert açıklaması

ABD lideri, film endüstrisi temsilcilerinin kendisini daha önce sert bir şekilde eleştirmesine rağmen, durumun ciddileşmesi nedeniyle artık Beyaz Saray'dan yardım beklediklerini açıkladı:

Zorunlu başvurular: “Hollywood yabancı ülkeler yüzünden boşaldı. Buna Demokratlar izin verdi. Yıllarca arkamdan kötü konuşan insanlar şimdi kabinemde oturup kurtuluş diliyor...”, dedi Trump;

Vergi teşviki teklifi: “Artık vergi teşvikleri istiyorlar çünkü sektörleri bu ülkede ölüyor. Ve ben, büyük ihtimalle, onlara bu teşvikleri sağlayacağım.”

Hollywood için özel elçi ve bütçeye 10 kat getiri

Film endüstrisini ABD'ye geri getirmek için somut mekanizmalar ve adımlar geliştiriliyor:

Jon Voight'un atanması: Trump, bu sorunu çözmek için ünlü aktör ve Oscar ödülü sahibi Jon Voight ile vergi kolaylıklarını görüştüğünü ve onu Hollywood işlerinden sorumlu özel temsilcisi olarak atadığını hatırlattı;

“Maliyetler 10 kat artacak”: Başkan, bu vergi tercihlerinin federal bütçeye yük olmayacağına, aksine binlerce yeni iş imkanı yaratılması ve ekonomik canlanma sayesinde yapılan harcamaların on katı olarak devlet hazinesine geri döneceğine tam inanç belirtti.

ABD başkanının bu girişimi, dünya sinemasında büyük dönüşümleri başlatabilir ve son yıllarda Kanada ve Avrupa'da film çekmeye alışan büyük mega stüdyoların tekrar Kaliforniya'ya dönmesi için bir teşvik olabilir.