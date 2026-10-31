Çene kırığıyla biten mağlubiyetten sonra büyük dönüş: Jake Paul Dubai'de ringe çıkıyor

Ünlü Amerikalı boksör, içerik üreticisi ve Most Valuable Promotions (MVP) şirketinin kurucusu Jake Paul profesyonel boks kariyerine geri döndüğünü resmen açıkladı. 29 yaşındaki dövüşçü, kış tatili arifesinde — 24 Aralık günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenecek büyük bir boks gecesinde ringe çıkacak.

Jake Paul'un dönüş tarihi ve yeri kesinleşmiş olsa da, gelecekteki rakibinin ismi şimdilik gizli tutuluyor.

Sosyal medyada paylaşılan resmi basın açıklamasında Paul, hedeflerinin kararlı olduğunu belirtti:

«Noel arifesinde tek bir şey istiyorum, o da Dubai'de boks yapmak! İnsanların yanıldığını kanıtlamak için yıllarımı harcadım, çoğu kişinin benimle karşılaşmaya cesaret edemeyeceğini düşündüğü rakiplere karşı risk alarak ringe çıktım. Bu olayların hiçbiri kendime ve hedeflerime olan inancımı sarsmadı.

Her zamankinden daha fazla galibiyete açım ve 24 Aralık Perşembe günü Dubai'de ringe dönüyorum. Dubai; büyük düşünen, klişeleri yıkan ve sınır tanımayan bir şehir.

Listemizde birçok aday var. Bakalım hangisi sözleşmeyi imzalayacak. Dubai, iyi bayramlar! Santa Paul şehre geliyor ve birisi nakavt olacak».