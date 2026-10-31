Çene kırığıyla biten mağlubiyetten sonra büyük dönüş: Jake Paul Dubai'de ringe çıkıyor
Ünlü Amerikalı boksör, içerik üreticisi ve Most Valuable Promotions (MVP) şirketinin kurucusu Jake Paul profesyonel boks kariyerine geri döndüğünü resmen açıkladı. 29 yaşındaki dövüşçü, kış tatili arifesinde — 24 Aralık günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenecek büyük bir boks gecesinde ringe çıkacak.
Jake Paul'un dönüş tarihi ve yeri kesinleşmiş olsa da, gelecekteki rakibinin ismi şimdilik gizli tutuluyor.
«Birisi kesinlikle nakavt olacak»: Paul'dan ses getiren açıklama
Sosyal medyada paylaşılan resmi basın açıklamasında Paul, hedeflerinin kararlı olduğunu belirtti:
«Noel arifesinde tek bir şey istiyorum, o da Dubai'de boks yapmak! İnsanların yanıldığını kanıtlamak için yıllarımı harcadım, çoğu kişinin benimle karşılaşmaya cesaret edemeyeceğini düşündüğü rakiplere karşı risk alarak ringe çıktım. Bu olayların hiçbiri kendime ve hedeflerime olan inancımı sarsmadı.
Her zamankinden daha fazla galibiyete açım ve 24 Aralık Perşembe günü Dubai'de ringe dönüyorum. Dubai; büyük düşünen, klişeleri yıkan ve sınır tanımayan bir şehir.
Listemizde birçok aday var. Bakalım hangisi sözleşmeyi imzalayacak. Dubai, iyi bayramlar! Santa Paul şehre geliyor ve birisi nakavt olacak».
Zorlu sınav: Anthony Joshua ile yapılan dehşet verici maç
Jake Paul'un bu dönüşü, kariyerindeki en ağır mağlubiyetten sonraki ilk adımı olacak:
Son maçın detayları: Amerikalı dövüşçü en son geçen yılın Aralık ayında ağır sıklet eski dünya şampiyonu Anthony Joshuaile ringe çıkmıştı;
Ağır sakatlık: O müsabakanın 6. raundunda Joshua'nın sert yumruğuyla nakavt olan Jake Paul'un çenesi iki yerden kırılmış ve uzun süreli tedavi süreçlerinden geçmek zorunda kalmıştı;
Dönüşün amacı: Geçirdiği ağır ameliyat ve iyileşme sürecinden sonra Paul, tekrar ringe dönerek profesyonel kariyerindeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Gelecek karşılaşmanın hangi arenada yapılacağı ve Jake Paul'un yumruklarına kimin dayanmaya razı olacağı hakkındaki detaylı bilgiler, önümüzdeki haftalarda Most Valuable Promotions tarafından resmen açıklanacak.
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