Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinde uluslararası arenada büyük yankı uyandıran bir girişimde bulundu. Kazak lider, Rusya'nın teşkilat faaliyetlerine dahil edilmesi ve bu yapıya katılımı konusunun değerlendirilmesini önerdi.

«Kazakhstan Today» haberine göre Tokayev, Rusya'ya karşı açık bir yaklaşımı desteklemenin «doğru ve adil» olacağını vurguladı ve somut format seçenekleri sundu.

Tokayev'in temel önerisi: Hangi statü öngörülüyor?

Kazakistan lideri, Moskova'nın teşkilattaki olası katılımı için iki ana yol önerdi:

«TDT+» (OTG+) formatı: Rusya'nın teşkilat ile genişletilmiş özel bir iş birliği formatına katılması;

Gözlemci statüsü: Teşkilatın resmi etkinlik ve toplantılarına gözlemci devlet olarak düzenli katılımı;

Karşılıklı yarar: Tokayev'e göre, Rusya'nın Türk dünyası entegrasyonunun bir parçası haline gelmesi, teşkilata üye tüm devletler için pratik faydalar sağlayacak ve örgütün küresel siyasi nüfuzunu artıracaktır.

Rusya ve Türk dünyası: Tarihi ve etnokültürel faktörler

Kazakistan Cumhurbaşkanı, önerisini Rusya Federasyonu'nun iç demografik ve tarihi yapısıyla açıkladı:

Milyonlarca Türk halkı: Rusya topraklarında kadim zamanlardan beri birçok Türk halkı yaşamaktadır (Tataristan, Başkurdistan, Altay, Yakutistan/Saha ve diğer özneler);

Asırlık bağlar: Devlet başkanı, bu bölgeler ile Türk dünyası arasındaki kültürel ve tarihi bağların yüzyıllar boyunca şekillendiğini belirtti;

«Altay — Türk medeniyetinin beşiği»: Cumhurbaşkanı, Rusya'da yürütülen bu büyük kültürel-tarihi projeye özel olarak değinerek, bunun ortak mirasın güçlendirilmesinde önemli bir köprü görevi göreceğini ifade etti.

Ankara zirvesinde ortaya konan bu diplomatik girişim, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecekteki jeopolitik sınırları ve bölgedeki güçlü devletlerle ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine dair yeni bir tartışma dalgası başlattı.