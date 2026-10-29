Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi: Manchester City, Brighton engelini nasıl aştı?

·136·Spor
Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi: Manchester City, Brighton engelini nasıl aştı?

İngiltere Lig Kupası'nda (Carabao Kupası) sürpriz sonuçlar ve sansasyonel karşılaşmalar devam ediyor. Bir gün önce mevcut Premier Lig şampiyonu Arsenal'in alt lig temsilcisi Fleetwood Town'a yenilerek turnuva tarihindeki en büyük şoklardan birini yaşatmasının ardından tüm gözler Manchester CityBrighton karşılaşmasına çevrildi.

Turnuvanın son şampiyonu olan 'City' taraftarlarını oldukça terletti. Normal süresi 2-2'lik beraberlikle biten maç penaltı atışlarına gitti ve Enzo Mareska'nın öğrencileri 4-3'lük üstünlükle çeyrek final biletini kaptı.

Etihad'daki mücadelenin kroniği: Sıkıcı bir başlangıçtan nefes kesen finale

Karşılaşma beklendiği gibi sakin başlasa da dakikalar ilerledikçe gerçek bir kupa savaşına dönüştü:

  • Sıkıcı başlangıç ve Yalcouye'nin golü: İlk 29 dakika boyunca sahada tehlikeli pozisyon neredeyse hiç yaşanmadı. Ancak 31. dakikada Brighton golü buldu; Georginio Rutter'ın dönen şutunu tamamlayan Malick Yalcouye, bu sezonki üçüncü golünü kaydetti (0-1);

  • Kovacic'in 18 aylık aradan sonraki golü: İlk yarının sonlarına doğru City baskıyı artırdı. Phil Foden'ın pasında ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan Mateo Kovacic dengeyi sağladı (1-1). Bu, Hırvat orta saha oyuncusunun tam 18 ay sonra attığı ilk gol oldu;

  • Mareska'nın takımının ikinci yarı sorunu: İkinci yarıya başlar başlamaz ev sahibi ekibin savunması yine dağınık bir görüntü çizdi. Rutter, ikinci yarının ikinci dakikasında skoru 2-1'e getirerek Brighton'ı tekrar öne geçirdi;

  • Reis'in şanslı topuğu: 72. dakikada Rayan Cherki'nin kullandığı serbest vuruşta top beklenmedik bir şekilde Vitor Reis'in topuğuna çarparak yön değiştirdi ve skor 2-2'ye geldi.

Abdukodir Husanov'un oyuna girişi ve Flashscore notu

Maçın son bölümünde taraftarların odağında vatandaşımız Abdukodir Husanov vardı:

  • 76. dakikadaki değişiklik: Teknik direktör Enzo Mareska, savunmadaki hataları durdurmak amacıyla Rico Lewis'in yerine Özbek savunmacı Abdukodir Husanov'u oyuna aldı;

  • 90 saniyelik tehlikeli an: Normal sürenin bitimine 90 saniye kala Husanov'un yaptığı büyük hata sonrası Brighton orta sahası Mats Wieffer direği nişanladı ve bu pozisyon City'yi acı bir mağlubiyetten kurtardı;

  • Flashscore notu: İstatistik portalı, Husanov'un bu maçtaki performansını 6,4 puanile değerlendirdi. Bu puan, maçta forma giyen City oyuncuları arasındaki en düşük dördüncü not olarak kaydedildi.

Rulli'nin kurtarışları ve Premier Lig'de hızlı rövanş

Penaltı atışlarında Kovacic'in kaçırdığı penaltıdan sonra inisiyatif rakibe geçmiş gibi görünüyordu. Ancak kaleci Geronimo Rulli, Yasin Ayari ve rakip kaptan Lewis Dunk'ın vuruşlarını kurtararak Manchester ekibini çeyrek finale taşıdı.

Kupa heyecanı burada bitmiyor: Manchester Cityve Brighton, sadece birkaç gün sonra, 31 Ekim Cumartesi günü Premier Lig kapsamında tekrar karşılaşacak ve bu maçın kıran kırana bir rövanşa dönüşeceği şüphesiz.

Abdukodir HusanovManchester CityCarabao KupasıBrightonPremier Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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