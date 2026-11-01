Çin'de bir genç ağustos böceklerinin sesi yüzünden geçici işitme kaybı yaşadı

Çin'de 18 yaşındaki bir genç, ormanda dört saatten fazla süre boyunca ağustos böceklerinin yüksek sesine maruz kaldıktan sonra geçici işitme kaybı yaşadı ve tıbbi yardım almak zorunda kaldı. Doktorlar, tedavi görmesini önererek en az 14 gün boyunca yüksek sesli ortamlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Pek çok kişi doğadaki seslerin insan sağlığı için zararsız olduğunu düşünür. Ancak yakın zamanda yaşanan bu olay, bunun istisnaları olduğunu gösterdi. Çin'in Zhejiang eyaletinin Ningbo şehrinde yaşayan Wang soyadlı 18 yaşındaki bir genç, dinlenmek ve çadır kurup gecelemek için ormana gitti. Orada yüzlerce ağustos böceğinin yüksek ve kendine has çınlayan sesi altında birkaç saat geçirdi. Bu durum işitme duyusunu olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgiye göre Wang, öğle saatlerinde ağustos böceklerinin sesinin önemli ölçüde arttığını fark etti. Buna rağmen akşama kadar ormanda kalmaya devam etti. Ancak daha sonra kulaklarında çınlama başladı ve kulaklarının tıkandığını hissetti.

Ağustos böceklerinin sesi yavaş yavaş azalıp sustuklarında ise genç, kuşların cıvıltısını ve hatta telefonuna gelen mesajların sesini bile duyamadığını fark etti.

İşitme duyusunu tamamen kaybetmekten korkan Wang, derhal hastaneye gitti. Yapılan acil tıbbi muayenede her iki kulağında da şişlik olduğu tespit edildi. Doktorlar şişliği azaltmak için ilaç tedavisi verdi ve en az 14 gün boyunca yüksek seslerden kaçınmasını tavsiye etti.

Neyse ki, iki haftalık tedavi ve dinlenmenin ardından gencin işitme duyusu tamamen geri geldi.

Ağustos böceklerinin yüksek sesi işitmeyi nasıl etkiler?

Ningbo Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden kıdemli doktor Li Zi, pek çok kişinin doğa seslerini kulaklar için tamamen zararsız olarak yanlış bir şekilde değerlendirdiğini belirtti.

Ağustos böcekleri, dünyadaki en yüksek ses çıkaran böcekler olarak bilinir. Ancak tek bir ağustos böceğinin sesi genellikle 70 desibeli geçmez ve tek başına işitme duyusuna ciddi bir zarar vermez.

Asıl sorun, yüzlerce ağustos böceğinin aynı anda ses çıkarmasıdır. Onların kolektif çınlaması 85 desibelin üzerine çıkabilir. Bu seviye, işitme duyusuna zarar verme riskinin başladığı sınır olarak kabul edilir.

Doktor Li Zi'nin açıklamasına göre, nispeten kısa bir süre boyunca bile yüksek seslere maruz kalmak, iç kulaktaki kokleada bulunan hassas tüylü hücrelerin şişmesine neden olabilir. Böyle bir durumda gürültülü ortamdan uzaklaşmak ve 1-2 hafta boyunca kulakları dinlendirmekle hücreler genellikle iyileşir.

Ancak bu hassas hücreler nekroza uğrarsa, yani ölürse, kendilerini yenileyemezler. Bu durum, işitme duyusunun kalıcı ve geri döndürülemez şekilde bozulmasına yol açabilir. Böyle bir durumda hastalar, işitme duyularını desteklemek için özel işitme cihazları kullanmak zorunda kalırlar.

Uzmanlar, doğa seslerinin de belirli koşullar altında insan sağlığını etkileyebileceğini vurguluyor. Bu nedenle uzun süre boyunca yüksek ve kesintisiz gürültünün olduğu ortamlarda bulunurken tedbirli olmak önemlidir.