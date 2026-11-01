27 milyon Özbekistanlının verileri tehlikede mi? Sansasyonel bir ültimatom yayınlandı

·26·Teknoloji
27 milyon Özbekistanlının verileri tehlikede mi? Sansasyonel bir ültimatom yayınlandı

Özbekistan bilişim teknolojileri ve siber güvenlik camiasında benzeri görülmemiş endişe verici bir haber yayıldı. Darknet'teki özel bir ".onion" alan adında yer alan sayfada, kendilerine «BUTTERFLY» adını veren bir hacker grubu, Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bünyesindeki Kişiselleştirme Ajansı'nın kapalı veri tabanına sızdıklarını duyurdu.

Hackerlar iddialarında, 27 milyondan fazla vatandaşın tüm kişisel verilerini ele geçirdiklerini belirterek sayfada bir geri sayım sayacı başlattı.

Hackerlar hangi verileri ele geçirdiklerini iddia ediyor?

Yayınlanan bilgilere göre, veri tabanı boyutu 27.174.051 vatandaşın kaydını içeriyor. Grup, bir yıldan fazla süren denemeler sonucunda bu veri kümesini ele geçirdiklerini bildirdi:

  • Ad Soyad ve doğum tarihi: Vatandaşların tam adları ile doğum günleri, ayları ve yılları;

  • PINFL ve pasaport bilgileri: Kişisel kimlik numaraları ile pasaport seri ve numaraları;

  • İkamet adresi ve telefon numaraları: Daimi kayıtlı adresler ve iletişim numaraları;

  • Biyometrik fotoğraflar: Vatandaşların veri tabanındaki kişisel fotoğrafları.

«Kanıt» olarak Bakan Sherzod Shermatov'un bilgileri gösterildi

Hacker grubu, iddialarını «kanıtlamak» için büyük miktarda veriyi sızdırmayacaklarını, tek bir örneğin yeterli olduğunu belirtti.

Sayfada açık örnek olarak Özbekistan Cumhuriyeti Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Xotamovich Shermatovun adı, soyadı, doğum tarihi (07.04.1977), PINFL numarası ve telefon numarası yerleştirildi.

48 saatlik ültimatom ve açık artırma tehlikesi

«BUTTERFLY» grubu mesajında taraflara kesin talep ve süre koydu:

  • 48 saatlik süre: Hackerlar, arşivin yayılmasını önlemek için 48 saatlik bir süre belirledi ve sayfada bir zaman sayacı işliyor;

  • Açık artırma: Eğer belirlenen süre içinde şartları yerine getirilmezse, 27 milyondan fazla vatandaşın kişisel veri tabanının darknet'te en yüksek teklifi veren alıcıya satılacağı veya açık artırmaya çıkarılacağı belirtildi.

Şu an için bu bilgilerin ne kadar gerçek olduğu, veri tabanının gerçekten Kişiselleştirme Ajansı'ndan mı sızdığı yoksa başka bir kaynağa mı ait olduğu konusunda ilgili devlet kurumları ve «Siber Güvenlik Merkezi» tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Kişiselleştirme AjansıBUTTERFLYSiber Güvenlik MerkeziSherzod ShermatovÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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