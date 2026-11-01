Boşanmayı kutlamaya dönüştüren Koreli kadın sosyal medyada gündem oldu (video)

·0·Dünya
Boşanmayı kutlamaya dönüştüren Koreli kadın sosyal medyada gündem oldu (video)

Güney Koreli bir blogger, boşandığını bir bayram gibi kutladı. 37 yaşındaki bekar anne Cho Seung-yon, evliliğinin sona ermesini hayatındaki bir yenilgi olarak değil, yeni bir hayat evresinin başlangıcı olarak görüyor.

Sosyal medyada yayılan videoda, kadının resmen boşandığı için mutlu olduğu ve bu olayı arkadaşları ve yakınlarıyla kutladığı görülüyor. Onun bu sıra dışı tutumu internet kullanıcılarının dikkatini çekti.

Videoyu izleyenler yorumlarda farklı görüşler bildiriyor. Bazıları kadının hayatında yeni bir sayfa açma kararını desteklerken, diğerleri boşanmayı bir kutlama şeklinde gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

Cho Seung-yonGüney KoreBoşanmaSosyal MedyaYaşam
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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