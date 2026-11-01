Shomurodov ilk 11'de: İstanbul Başakşehir bugün Samsunspor'u ağırlıyor

·2·Spor
Shomurodov ilk 11'de: İstanbul Başakşehir bugün Samsunspor'u ağırlıyor

Türkiye Süper Ligi'nin 10. haftası kapsamında Özbek futbolseverler için dikkat çekici bir karşılaşma oynanacak. Ligde üst sıraları hedefleyen İstanbul Başakşehir, kendi sahasında ligin alt sıralarında yer alan Samsunspor'u konuk ediyor.

Çekişmeli geçmesi beklenen bu mücadele, Taşkent saatiyle bugün, 1 Kasım saat 18:00'de başlayacak.

Takımların mevcut durumu ve puan durumu

İki kulüp de karşılaşmaya farklı motivasyonlar ve hedeflerle çıkıyor:

  • İstanbul Başakşehir: Geride kalan haftalar sonunda ev sahibi ekip 12 puanla ligde 11. sırada yer alıyor. Alınacak bir galibiyet, İstanbulluları zirve yarışındaki takımlara daha da yaklaştırabilir.

  • Samsunspor: Konuk ekip sezona şanssız bir başlangıç yaptı. Sadece 4 puanı bulunan takım, 17. sırada düşme hattında yer alıyor ve onlar için her puan hayati önem taşıyor.

Shomurodov ve Selke hücum hattında: Başakşehir'in ilk 11'i

Özbekistan Milli Takımı kaptanı ve yıldız forveti Eldor Shomurodov karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Teknik direktör hücum ağırlıklı bir diziliş tercih ederken, kadro şu şekilde oluştu:

  • Kaleci: Muhammed;

  • Defans: Karbownik, Emin, Ba, Sahin;

  • Orta Saha: Kaluzinski, Kamne, Brnich, Olsen;

  • Forvet: Eldor Shomurodov, Davie Selke.

Shomurodov ilk 11'de: İstanbul Başakşehir bugün Samsunspor'u ağırlıyor

Taraftarlar, hücum merkezinde Shomurodov ve Alman golcü Selke ikilisinden etkili bir oyun ve goller bekliyor.

Türkiye Süper LigiEldor Shomurodovİstanbul BaşakşehirSamsunsporFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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