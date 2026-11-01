Almanya'da binlerce genç hükümet politikalarına karşı protesto düzenledi

·2·Dünya
Almanya'da binlerce genç hükümet politikalarına karşı protesto düzenledi

Almanya'da binlerce genç protesto gösterilerine katıldı. Ülkenin 34 şehrinde düzenlenen eylemlerin çoğu barışçıl geçse de bazı bölgelerde kargaşa yaşandı.

31 Ekim'de gerçekleşen gösteriler, "Gen Z regelt" ("Z kuşağı değişim talep ediyor") hareketi tarafından organize edildi. Reuters'ın haberine göre eylemlere on binlerce kişi katıldı.

Göstericiler eğitim sisteminin iyileştirilmesi, okullara ayrılan bütçenin artırılması, yaşam maliyetlerinin düşürülmesi ve zorunlu askerliğe karşı çıkılması gibi taleplerde bulundu. Ayrıca gençler, sosyal adalet ve iklim korumasına daha fazla odaklanılmasını istiyor.

Eylemlerin çoğu barışçıl geçti. Ancak Frankfurt'ta bazı dükkanlar yağmalandı ve ticari noktalara zarar verildi. Hamburg'da ise bariyerler ve çöp kutuları ateşe verildi. Köln ve diğer bazı şehirlerde polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Berlin'deki Brandenburg Kapısı yakınında organizatörlerin verilerine göre yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Stuttgart'ta ise polis, gösteri sırasında 3 binden fazla katılımcı olduğunu bildirdi.

Gençlere göre hükümet, geleceklerine, eğitimlerine ve günlük yaşamdaki sorunlarına yeterince dikkat etmiyor. "Gen Z regelt" öncüleri ise eylemlerin barışçıl geçmesi çağrısında bulundu.

AlmanyaGen Z regeltProtestolarGençlik PolitikasıAvrupa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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