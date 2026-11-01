Türkiye Cumhurbaşkanı Kazakistan için ayrılan belgeyi imzaladı

·7·Dünya
Türkiye Cumhurbaşkanı Kazakistan için ayrılan belgeyi imzaladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin sonunda gerçekleştirilen imza töreninde bir karışıklık yaşadı. Türkiye için ayrılan yer yerine Kazakistan adına imzalanması gereken belgeyi imzaladı. Konuyla ilgili haberi Cumhuriyet gazetesi duyurdu.

Zirvenin, Devlet Başkanları Konseyi toplantısıyla sona erdiği belirtildi. Toplantıda katılımcı ülkelerin liderleri, alınan kararları onaylamak üzere ilgili belgeleri imzaladılar.

Tören sırasında Erdoğan'a da bir belge sunuldu. Cumhurbaşkanı imzayı attıktan sonra yanındaki yetkiliye, "Yanlış yere mi imza attık?" diye sordu.

Yetkili ise belgenin Kazakistan'a ait olduğunu ve Türkiye için ayrılan yere imza atması gerektiğini açıkladı. Buna karşılık Erdoğan şakayla karışık, "Allah iyiliğini versin" dedi.

Bunun üzerine yetkili, belgeyi değiştireceğini belirtti. Kısa bir süre sonra mikrofonlar kapatıldı ve yeni belge getirildi. Yetkili, cumhurbaşkanına imzalaması gereken yeri gösterdi. Erdoğan "Nereye?" diye sorunca, yetkili ilgili alanı tekrar işaret etti. Ardından Türkiye lideri ilgili belgeyi imzaladı.

Bu durum, zirve kapsamındaki imza töreni sırasında kameralara yansıdı.

Recep Tayyip ErdoğanTürk Devletleri TeşkilatıAnkaraDiplomasiSiyaset
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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