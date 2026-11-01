“Savaşın sonuna biz karar veririz”: İran'ın dini liderinden düşmanlara sert uyarı

Orta Doğu'daki jeopolitik durumun gerginliğini koruduğu bir dönemde Tahran'dan ciddi bir açıklama daha geldi. İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ülkenin silahlı kuvvetlerinin üst düzey komutanlarıyla genişletilmiş bir toplantı düzenleyerek, askeri birliklere düşmanın her türlü olası tehdidine karşı coğrafi sınır olmaksızın, derhal ve maksimum düzeyde etkili bir şekilde yanıt verme konusunda kesin talimat verdi.

İran liderinin sosyal medyadaki resmi hesabında yayınlanan bu açıklama, bölgede güvenlik açısından yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

«Savaşın ne zaman ve nasıl biteceğine biz karar veririz»

Mücteba Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmede, ülkenin savunma kapasitesini her an hazır tutmanın temel öncelik olduğunu vurguladı:

«Düşmanı her türlü saldırıdan caydırmanın en temel ve birincil şartı, askeri açıdan her zaman akıllı, güçlü ve tavizsiz bir hazırlık içinde olmaktır. Eğer düşmanlarımız bize karşı bir kez daha askeri müdahale veya terör saldırıları başlatmaya cüret ederse, çok büyük bir hata yapmış olurlar. Böyle bir çatışmanın ne zaman, nerede ve nasıl sonuçlanacağına sadece İran silahlı kuvvetleri ve cesur İran halkı karar verecektir».

Coğrafi sınır tanımayan yanıt ve savunma stratejisi

İran üst düzey komutanlığı tarafından verilen bu talimat, birkaç önemli stratejik hususu kapsamaktadır: