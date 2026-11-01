Bin Yıllık Gizem: Tutankhamun'un Büyükannesi Kimdi?

2010 yılında JAMA bilimsel dergisinde yayımlanan bir araştırmada, antik Mısır kraliyet ailesine ait mumyalardan alınan DNA örnekleri analiz edildi. Araştırmalar sonucunda, Luksor'daki KV35 mezarında bulunan ve uzun süre "Yaşlı Hanım" (Elder Lady) olarak adlandırılan mumyanın Kraliçe Tiye olduğu belirlendi.

Bilim insanları, mumyanın genetik verilerini, Tiye olduğu tahmin edilen kadının ebeveynleri olan Yuya ve Thuya'nın mumyalarından alınan örneklerle karşılaştırdı. Analizler, akrabalık bağlarının doğrulanmasını sağladı.

Araştırma sonuçlarına göre Tiye, Firavun Akhenaton'un annesi ve ünlü hükümdar Tutankhamun'un büyükannesiydi. Böylece, binlerce yıl boyunca kimliği bilinmeyen mumyanın kimliği ve Mısır kraliyet hanedanındaki yeri bilimsel kanıtlarla açıklığa kavuşturuldu.