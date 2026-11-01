Bin Yıllık Gizem: Tutankhamun'un Büyükannesi Kimdi?

·0·Dünya
Bin Yıllık Gizem: Tutankhamun'un Büyükannesi Kimdi?

2010 yılında JAMA bilimsel dergisinde yayımlanan bir araştırmada, antik Mısır kraliyet ailesine ait mumyalardan alınan DNA örnekleri analiz edildi. Araştırmalar sonucunda, Luksor'daki KV35 mezarında bulunan ve uzun süre "Yaşlı Hanım" (Elder Lady) olarak adlandırılan mumyanın Kraliçe Tiye olduğu belirlendi.

Bilim insanları, mumyanın genetik verilerini, Tiye olduğu tahmin edilen kadının ebeveynleri olan Yuya ve Thuya'nın mumyalarından alınan örneklerle karşılaştırdı. Analizler, akrabalık bağlarının doğrulanmasını sağladı.

Araştırma sonuçlarına göre Tiye, Firavun Akhenaton'un annesi ve ünlü hükümdar Tutankhamun'un büyükannesiydi. Böylece, binlerce yıl boyunca kimliği bilinmeyen mumyanın kimliği ve Mısır kraliyet hanedanındaki yeri bilimsel kanıtlarla açıklığa kavuşturuldu.

Kraliçe TiyeTutankhamunAkhenatonJAMAAntik Mısır
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nadir bir hastalık yüzünden 16 yaşındaki kız büyükannesine benzediNadir bir hastalık yüzünden 16 yaşındaki kız büyükannesine benzedi27 Ekim 22:166 yaşındaki Hintli çocuk nasıl lüks bir Toyota Fortuner sahibi oldu?6 yaşındaki Hintli çocuk nasıl lüks bir Toyota Fortuner sahibi oldu?30 Ekim 12:38Amerikanın en modern savaş uçağındaki sansasyonel görüntüler ne anlama geliyor?Amerikanın en modern savaş uçağındaki sansasyonel görüntüler ne anlama geliyor?9 Ekim 12:06Çinli adam hapse girmemek için kendi cenaze törenini düzenlediÇinli adam hapse girmemek için kendi cenaze törenini düzenledi18 Ekim 23:15ABD'de doktorların öldüğünü açıkladığı bebek morgda canlı bulunduABD'de doktorların öldüğünü açıkladığı bebek morgda canlı bulundu28 Ekim 18:11Nuh'un Gemisi bulundu mu?: Türkiye'deki dev yapının altında 3 katlı gizemli bir yapı keşfedildiNuh'un Gemisi bulundu mu?: Türkiye'deki dev yapının altında 3 katlı gizemli bir yapı keşfedildi1 Ekim 00:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor