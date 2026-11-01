Kanada'da tanımadığı bir kadın, sokakta yürüyen kadının yüzüne yumruk attı (video)

·22·Dünya
Kanada'da tanımadığı bir kadın, sokakta yürüyen kadının yüzüne yumruk attı (video)

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Guelph şehrinde sokakta yürüyen bir kadın, tanımadığı bir şahsın saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı.

Polis verilerine göre olay, 29 Ekim günü saat 15:00 civarında Wyndham Street North ve Macdonell Street kavşağında meydana geldi.

Mağdur arkadaşıyla yürürken karşı yönden gelen tanımadığı bir kadın ona yaklaştı ve yüzüne bir kez yumruk attı. Darbe sonucu kadın yere düştü. Saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı.

Polis, şüpheliyi kısa süre sonra tespit ederek gözaltına aldı. Şahsın Guelph'te yaşayan 35 yaşında bir kadın olduğu belirlendi. Kendisine saldırı suçlaması yöneltildi.

Kolluk kuvvetleri, mağdur ile şüphelinin birbirini önceden tanımadığını belirtti. Saldırının nedeni hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

GuelphOntarioKanada PolisiSaldırıKanada
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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