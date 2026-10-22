Neredeyse 1 asırdır kayıp olan dünyanın tek zehirli primatı Endonezya'da yeniden keşfedildi

·4·Dünya
Neredeyse 1 asırdır kayıp olan dünyanın tek zehirli primatı Endonezya'da yeniden keşfedildi

Endonezya'nın Bangka adasında, neredeyse bir asırdır bilim insanlarının gözünden kaçan nadir bir primat olan Bangka yavaş lorisi'nin varlığı yeniden doğrulandı. Gececil yaşam tarzına sahip bu küçük canlı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili haber, People dergisi tarafından Re:wild organizasyonunun verilerine dayandırılarak aktarıldı.

Bu türle ilgili son bilimsel kayıtlar 1930'lu yıllara dayanıyordu ve uzmanlar, doğadaki temsilcilerinin tamamen yok olmuş olabileceğinden endişe ediyorlardı.

Ancak Endonezya'daki "Alobi" yaban hayatı kurtarma merkezi çalışanları, yerel halkın bu canlılarla düzenli olarak karşılaştığını tespit etti. 2015-2025 yılları arasında yavaş lorilerin bahçelerde, parklarda, yol kenarlarında ve elektrik hatlarında bulunduğuna dair raporlar geldi. On yıl içinde 90'dan fazla hayvan kurtarıldı ve bunlardan 86'sı koruma altındaki ormanlara geri bırakıldı. Araştırma sonuçları Spixiana bilimsel dergisinde yayımlandı.

Bangka yavaş lorisi ilk kez 1906 yılında tanımlanmış, 2013 yılında ise ayrı bir tür olarak kabul edilmiştir. Ağaçlarda yaşarlar ve dünyanın tek zehirli primatları olarak bilinen yavaş lori grubuna aittirler.

Türün başlıca düşmanları; ormansızlaşma, kalay madenciliği, palmiye yağı plantasyonları ve yasa dışı ticarettir. Bilim insanları artık hayvanların kesin sayısını hesaplamayı ve yaşam alanlarını korumayı planlıyor.

Bangka Yavaş LorisiRe:wildEndonezyaSpixianaPrimat
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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