Türkiye Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma, Özbek futbolseverler için gerçek bir şölene dönüştü. Kendi sahasında Samsunspor'u ağırlayan İstanbul Başakşehir, 5-2'lik skorla net ve ikna edici bir galibiyet elde etti.

Bu gollü mücadelede, Özbekistan milli takımının iki yıldızı — Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev rakip fileleri havalandırarak galibiyetin mimarlarından oldular.

İstanbul'da 7 gollü maç: Oyun kronolojisi

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo ve etkili ataklarla başladı:

Shomurodov'un hızlı golü (10. dakika): Maçın henüz 10. dakikasında tecrübeli forvet Eldor Shomurodov perdeyi açarak takımını öne geçirdi — 1-0;

Cevap ve ev sahibinin baskısı: 22. dakikada Tanguy Coulibaly dengeyi sağlasa da, 3 dakika sonra Andreas Skov Olsen (25. dakika) ve ilk yarının sonunda Emin Bayram (41. dakika) attıkları gollerle ev sahibinin üstünlüğünü 3-1'e taşıdı;

İkinci yarıdaki drama: 75. dakikada Ousseynou Ba dördüncü golü kaydetti. Konuk ekipten Elais Tashshan 84. dakikada bir golle karşılık verdi;

Fayzullayev'den nokta koyan gol (90+1. dakika): 78. dakikada oyuna dahil olan Abbosbek Fayzullayev, uzatma dakikalarında rakip ağları sarsarak maçın skorunu belirledi — 5-2.

Flashscore puanları: Shomurodov ve Fayzullayev nasıl not aldı?

Uluslararası istatistik portalı Flashscore, maçın kahramanlarının performansını şu şekilde değerlendirdi:

Eldor Shomurodov — 8,1 puan: Bu sezon ligdeki 8. golünü atan milli takım kaptanımız, 8,1 gibi yüksek bir puanla ödüllendirildi. Takımda ondan daha yüksek puanı sadece dört oyuncu, bu arada 8,9 puan alan savunma oyuncusu Saba Kharebashvili aldı;

Abbosbek Fayzullayev — 7,5 puan: 78. dakikada yedekten giren genç yetenek, sadece 15 dakikada etkili bir oyun sergileyip golünü attı ve portal tarafından 7,5 puanla değerlendirildi.

Puan durumundaki son durum

Bu farklı galibiyetin ardından İstanbul Başakşehir, 10 maçta puanını 14'e yükselterek Süper Lig tablosunda 10. sıraya yerleşti. Mağlup olan Samsunspor ise 4 puanla tehlikeli bölgede, 17. sırada kalmaya devam ediyor.