Arteta'nın takımından şampiyonluk yürüyüşü: Arsenal, Liverpool'u deplasmanda mağlup etti

·7·Spor
Arteta'nın takımından şampiyonluk yürüyüşü: Arsenal, Liverpool'u deplasmanda mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanan dev maçta Londra ekibi Arsenal, tarihi bir galibiyete imza attı. Mikel Arteta'nın öğrencileri, kıran kırana geçen mücadelede ezeli rakibi Liverpool'u deplasmanda 1:0 mağlup etti.

Dikkat çekici bir şekilde, 'Topçular' tam 14 yıl aradan sonra Anfield'da 'Kırmızılar'ı yenmeyi başararak Premier Lig şampiyonluk yarışında tek başına liderliğe yükseldi.

Havertz'in belirleyici vuruşu ve sert mücadele

Anfield'daki karşılaşma başından itibaren yüksek tempo ve yoğun bir mücadeleyle geçti:

  • Galibiyet golü (16. dakika): Maçın henüz 16. dakikasında Kai Havertz, ev sahibi ekibin savunmasındaki boşluğu iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi — 0:1;

  • Savunma duvarı ve sinir harbi: Yenilen golden sonra Liverpool büyük bir baskı kurmaya çalışsa da, David Raya liderliğindeki Arsenal savunması rakibe geçit vermedi;

  • 7 sarı kart: Mücadelenin ne kadar sert geçtiğini hakemin gösterdiği 7 sarı kart da doğruluyor; Barcola, Madueke, Kerkez, Lewis-Skelly, Mac Allister, Timber ve Raya kural ihlalleri nedeniyle cezalandırıldı.

Puan durumundaki son durum: Arsenal 1. sıraya yükseldi

Bu galibiyet lig tablosundaki liderlik dengesini değiştirdi:

  • Arsenal: Puanını 24'e çıkaran Londra ekibi, Premier Lig puan tablosunda liderliğe oturdu;

  • Liverpool: Kendi taraftarı önünde puan kaybeden 'Kırmızılar', 15 puanla ilk dört dışında kalarak 5. sıraya geriledi.

Maç raporu:

  • Premier Lig, 9. Hafta

  • Liverpool — Arsenal 0:1

  • Tarih ve stadyum: 1 Kasım, Anfield

  • Gol: Kai Havertz 16.

  • Sarı kartlar: Barcola 45+2, Madueke 55, Kerkez 67, Lewis-Skelly 72, Mac Allister 80, Timber 80, Raya 90+3.

Kadrolar:

  • Liverpool: Alisson, Araujo (Munoz, 81), Jota, van Dijk, Kerkez (Tsimikas, 81), Mac Allister, Nyoni (Szoboszlai, 58), Barcola, Wirtz (Koumas, 81), Gakpo (Ngumoha, 67), Isak.

  • Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes (Lewis-Skelly, 62), Madueke, Odegaard (Merino, 88), Solis (Hincapie, 84), Havertz (Gyökeres, 84).

Premier LigArsenalLiverpoolKai HavertzFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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