Hollanda'da bir adam boşandıktan sonra kedisini görmek için mahkemeye başvurdu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan bir adam, boşandıktan sonra kedisinden vazgeçmek istemedi. Eski eşinin yanında kalan evcil hayvanıyla düzenli görüşme takvimi belirlenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Adam, kediyi iki haftada bir veya her hafta sonu kendi evinde tutma imkanı verilmesini istedi. Ancak eski eşi buna karşı çıktı. Kadın, kedinin oldukça yaşlı olduğunu ve kronik hastalıkları bulunduğunu belirtti. Bu nedenle yaşam ortamının ve günlük bakım rutinlerinin değiştirilmesinin kedinin sağlığı için risk oluşturabileceğini savundu.

28 Nisan 2026 tarihinde Amsterdam mahkemesi, adamın talebini inceleyerek kediyle görüşme düzeni belirlemek için yasal bir dayanak bulunmadığına karar verdi. Bu nedenle başvuru reddedildi.

Böylece adam, mahkeme yoluyla kedisini görme hakkını elde edemedi.