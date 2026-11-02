Neden yüzlerce Özbekistanlının Gürcistan'a girişi reddedildi?

Bu yılın ilk dokuz ayında Gürcistan'a girişi reddedilen 711 yabancı uyruklu kişiden 473'ü Özbekistan vatandaşıydı. Bu, toplam rakamın yaklaşık yüzde 67'sini oluşturuyor. Konuyla ilgili bilgileri “Dunyo” haber ajansı aktardı.

Bildirildiğine göre, giriş izni verilmemesinin temel nedenleri arasında seyahat amacını net bir şekilde açıklayamamak, otel rezervasyonu ve dönüş uçak bileti gibi belgelerin eksikliği, sağlık sigortası poliçesinin sunulmaması ve ülkede kalmak için yeterli maddi imkana sahip olunduğunun kanıtlanamaması yer alıyor.

Hatırlatmak gerekirse, 1 Ocak 2026'dan itibaren Gürcistan'a turistik amaçla giden yabancılar için zorunlu sağlık sigortası şartı getirilmiştir. Sigorta poliçesi Gürcüce veya İngilizce dilinde, kağıt veya elektronik ortamda olabilir. Kapsam tutarı en az 30 bin Gürcistan Larisi (yaklaşık 11,2 bin dolar) olmalı ve seyahatin tüm süresini kapsamalıdır.

Bu nedenle, Gürcistan'a gitmeyi planlayan vatandaşlara seyahat amaçlarını önceden belirlemeleri; otel rezervasyonları, dönüş bileti, sağlık sigortası ve yeterli maddi imkanı kanıtlayan belgeleri hazırlamaları tavsiye edilmektedir.