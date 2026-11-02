Neden yüzlerce Özbekistanlının Gürcistan'a girişi reddedildi?

·97·Dünya
Neden yüzlerce Özbekistanlının Gürcistan'a girişi reddedildi?

Bu yılın ilk dokuz ayında Gürcistan'a girişi reddedilen 711 yabancı uyruklu kişiden 473'ü Özbekistan vatandaşıydı. Bu, toplam rakamın yaklaşık yüzde 67'sini oluşturuyor. Konuyla ilgili bilgileri “Dunyo” haber ajansı aktardı.

Bildirildiğine göre, giriş izni verilmemesinin temel nedenleri arasında seyahat amacını net bir şekilde açıklayamamak, otel rezervasyonu ve dönüş uçak bileti gibi belgelerin eksikliği, sağlık sigortası poliçesinin sunulmaması ve ülkede kalmak için yeterli maddi imkana sahip olunduğunun kanıtlanamaması yer alıyor.

Hatırlatmak gerekirse, 1 Ocak 2026'dan itibaren Gürcistan'a turistik amaçla giden yabancılar için zorunlu sağlık sigortası şartı getirilmiştir. Sigorta poliçesi Gürcüce veya İngilizce dilinde, kağıt veya elektronik ortamda olabilir. Kapsam tutarı en az 30 bin Gürcistan Larisi (yaklaşık 11,2 bin dolar) olmalı ve seyahatin tüm süresini kapsamalıdır.

Bu nedenle, Gürcistan'a gitmeyi planlayan vatandaşlara seyahat amaçlarını önceden belirlemeleri; otel rezervasyonları, dönüş bileti, sağlık sigortası ve yeterli maddi imkanı kanıtlayan belgeleri hazırlamaları tavsiye edilmektedir.

GürcistanÖzbekistan VatandaşlarıDunyo Haber AjansıSağlık SigortasıSeyahat
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Gürcistan Özbekleri neyiyle büyülüyorGürcistan Özbekleri neyiyle büyülüyor9 Ekim 13:01Bulgaristan'da başkanlık seçimi: Iliana Yotova ikinci turda kazanıyorBulgaristan'da başkanlık seçimi: Iliana Yotova ikinci turda kazanıyorBugün 13:21Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplu tutuklamalar: Bir günde 325 gösterici gözaltına alındıLondra'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplu tutuklamalar: Bir günde 325 gösterici gözaltına alındıBugün 12:52Çin'de "kaplan avı": Yetkililerin aile gelir ve giderleri denetlenecekÇin'de "kaplan avı": Yetkililerin aile gelir ve giderleri denetlenecekBugün 12:26Fransa'da ABD ve İsrail bayrakları ayaklar altına alınıp yakıldı (video)Fransa'da ABD ve İsrail bayrakları ayaklar altına alınıp yakıldı (video)Bugün 12:05Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Cadılar Bayramı için seçtiği korkutucu kostümle dikkatleri üzerine çekti!Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Cadılar Bayramı için seçtiği korkutucu kostümle dikkatleri üzerine çekti!Bugün 11:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor