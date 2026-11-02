Rus oligarkların gelirleri keskin düştü: En çok kim zarar gördü?

«Nornikel» başkanı rekor düzeyde zarar etti: Rus girişimciler arasında en keskin mali düşüşü «Norilsk Nikel» başkanı yaşadı. Kişisel serveti yılbaşından bu yana tam 8,1 milyar dolar azalarak şu anda 21,6 milyar dolar seviyesinde;

Aleksey Mordaşov'da minimal düşüş: «Severstal» başkanı Aleksey Mordaşov ise varlıklarını diğerlerine göre daha iyi koruyabildi. Serveti sadece 515 milyon dolar azalarak şu anda 27,8 milyar dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor.