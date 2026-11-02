Rus oligarkların gelirleri keskin düştü: En çok kim zarar gördü?

·5·Dünya
Rus oligarkların gelirleri keskin düştü: En çok kim zarar gördü?

Yılın başından bu yana Rusya'nın en büyük milyarderleri, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik değişimler nedeniyle büyük mali kayıplar yaşadı. Saygın analitik hesaplamalara göre, ülkenin en zengin insanları toplamda 28 milyar dolardan fazla net servet kaybetti.

Özellikle sanayi ve metalürji sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarının varlıklarında önemli bir düşüş kaydediliyor.

En büyük kayıp ve en istikrarlı milyarder: Rakamlar ve gerçekler

Sunulan verilere göre, mali kayıplar açısından temel fark şu şekilde ortaya çıktı:

  • «Nornikel» başkanı rekor düzeyde zarar etti: Rus girişimciler arasında en keskin mali düşüşü «Norilsk Nikel» başkanı yaşadı. Kişisel serveti yılbaşından bu yana tam 8,1 milyar dolar azalarak şu anda 21,6 milyar dolar seviyesinde;

  • Aleksey Mordaşov'da minimal düşüş: «Severstal» başkanı Aleksey Mordaşov ise varlıklarını diğerlerine göre daha iyi koruyabildi. Serveti sadece 515 milyon dolar azalarak şu anda 27,8 milyar dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve hammadde fiyatlarındaki değişimler, Rus iş dünyası seçkinlerinin toplam sermaye göstergeleri üzerinde doğrudan baskı oluşturmaya devam ediyor.

Rus MilyarderlerNornikelAleksey MordaşovSeverstalEkonomi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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