Neymar kızlarıyla BTS konserinde: Futbol yıldızının ziyareti hayranların ilgisini çekti

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, ailesiyle birlikte Güney Koremenşeli ünlü BTS grubunun konserine katıldı. Sanatçıların sahne aldığı São Paulo'daki konserden görüntüleri futbolcu kendi Instagram hesabında da paylaştı.

Sosyal medyada yayılan fotoğraf ve videolarda Neymar'ın kızlarıyla birlikte konseri izlediği görülüyor. Futbolcunun stadyumdaki hayranların arasında görünmesi ve ailesiyle müzikal etkinlikte vakit geçirmesi birçok kişinin dikkatini çekti.

Bu ziyaret internet kullanıcıları arasında çeşitli tahminlere yol açtı. Bazıları Neymar'ın kızları BTS grubunu sevdiği için konsere gitmiş olabileceğini belirtti. Diğerleri ise futbolcunun ünlü grubun çalışmalarına ilgi göstermesini ve ailesiyle böyle bir etkinlikte yer almasını takdir etti.

Neymar'ın konserden çekilen fotoğrafları bizzat sosyal medyada paylaşması da hayranlarının gözünden kaçmadı. Takipçileri yorumlarda ailevi anlar ve futbolcunun müzik zevki hakkında fikir alışverişinde bulunuyor.

Böylece sahadaki performanslarıyla tanınan Neymar, bu kez futbolla değil, BTS konserindeki aile ziyaretiyle tartışmaların merkezine oturdu.