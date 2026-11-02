Liverpool teknik direktörü mağlubiyete rağmen takımını neden övdü?

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta karşılaşmalarından birinde Liverpool, kendi sahasında Londra ekibi Arsenal'i konuk etti ve sahadan 0:1 mağlup ayrıldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin kaderini Kai Havertz'in attığı tek gol belirledi.

Kendi sahasındaki mağlubiyete rağmen Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, maçın ardından oyuncularının sergilediği karakterden, sahadaki yoğun tempodan ve yenilen gole verdikleri tepkiden memnun olduğunu açıkça ifade etti.

Erken hata ve oyundaki değişim: Iraola'nın analizi

Merseyside ekibinin çalıştırıcısı, maçın gidişatını detaylı bir şekilde yorumlayarak öğrencilerinin golü hak eden bir oyun sergilediğini vurguladı:

«Hatalarımızdan kendimiz sorumluyuz»: Teknik direktör, maçın başındaki planın beklendiği gibi gitmediğini gizlemedi: «Elbette bugün farklı bir sonuç almak isterdik. Özellikle maçın başındaki hatalarımızdan kendimiz sorumluyuz»;

Korkusuz ve özgür oyun: Yenilen golden sonra takım daha açık bir oyun anlayışına geçti: «Golden sonra savunacak bir şey kalmadı, bu yüzden daha özgür ve cesur oynamaya başladık. İlk yarıda oyunun kontrolünü elimize alarak devre arasına iyi bir moralle girdik»;

Direkler ve kaçan fırsatlar: İkinci yarıdaki baskıdan bahseden teknik adam, takımın şanssız olduğunu belirtti: «Skoru eşitlemek için çok çabaladık. Şutumuz direkten döndü, yeterince pozisyon bulduk. Şüphesiz en az bir gol atmayı hak etmiştik».

«Daha Kasım ayının başındayız, önümüzde büyük bir mücadele var»

Iraola, tek bir mağlubiyetin sezonun nihai sonucu olamayacağını, önemli olanın takımda doğru oyun yapısının oluşması olduğunu hatırlattı: