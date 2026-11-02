Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Cadılar Bayramı için seçtiği korkutucu kostümle dikkatleri üzerine çekti!

Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Cadılar Bayramı'nı özel bir şekilde kutladı. Madrid'deki evinde ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte şenlikli bir akşam düzenledi.

Georgina, bu geceden kareleri Instagram hesabında hayranlarıyla paylaştı. Fotoğraflarda Cadılar Bayramı ruhuna uygun, korkutucu bir kostümle görünüyor. Bayram için seçtiği kıyafet ve makyaj, görünümüne farklı bir hava katmış.

Sosyal medya kullanıcıları, Rodriguez'in bayramlık tarzına kayıtsız kalmadı. Fotoğraflarının altına birçok olumlu yorum ve övgü bırakılıyor. Bazı hayranlar, Georgina'nın kostümünü özgün ve bayram ruhuna çok uygun buldu.

Böylece Ronaldo'nun eşi, sadece aile içi kutlamasıyla değil, sosyal medyadaki sıra dışı görünümüyle de hayranlarının ilgisini çekti.