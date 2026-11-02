Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Cadılar Bayramı için seçtiği korkutucu kostümle dikkatleri üzerine çekti!

·10·Dünya
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Cadılar Bayramı için seçtiği korkutucu kostümle dikkatleri üzerine çekti!

Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Cadılar Bayramı'nı özel bir şekilde kutladı. Madrid'deki evinde ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte şenlikli bir akşam düzenledi.

Georgina, bu geceden kareleri Instagram hesabında hayranlarıyla paylaştı. Fotoğraflarda Cadılar Bayramı ruhuna uygun, korkutucu bir kostümle görünüyor. Bayram için seçtiği kıyafet ve makyaj, görünümüne farklı bir hava katmış.

Kanlı beyaz elbiseli bir gelin, bir iskeletin yanında duruyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Rodriguez'in bayramlık tarzına kayıtsız kalmadı. Fotoğraflarının altına birçok olumlu yorum ve övgü bırakılıyor. Bazı hayranlar, Georgina'nın kostümünü özgün ve bayram ruhuna çok uygun buldu.

Böylece Ronaldo'nun eşi, sadece aile içi kutlamasıyla değil, sosyal medyadaki sıra dışı görünümüyle de hayranlarının ilgisini çekti.

Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezCadılar BayramıMagazinÜnlüler
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cadılar Bayramı geçidinde “yaşayan ölüler” Michael Jackson şarkısıyla dans etti (video)Cadılar Bayramı geçidinde “yaşayan ölüler” Michael Jackson şarkısıyla dans etti (video)Bugün 11:27Trump ve eşi Melania Beyaz Saray'da çocuklara Cadılar Bayramı hediyeleri dağıttı (video)Trump ve eşi Melania Beyaz Saray'da çocuklara Cadılar Bayramı hediyeleri dağıttı (video)31 Ekim 08:53Ronaldo ve Georgina sonunda anlamlı bir tarihte evlendi: ilk video ve fotoğraflar sosyal medyada yayıldı! (video)Ronaldo ve Georgina sonunda anlamlı bir tarihte evlendi: ilk video ve fotoğraflar sosyal medyada yayıldı! (video)17 Ağustos 06:00Ronaldo ve Georgina mal varlıklarını ayrı tutma konusunda anlaştıRonaldo ve Georgina mal varlıklarını ayrı tutma konusunda anlaştı15 Ağustos 07:15Ronaldo gizlice evlendi: Evlilik sözleşmesinde neler var?Ronaldo gizlice evlendi: Evlilik sözleşmesinde neler var?15 Ağustos 00:40Ronaldo tanınmaz halde: 41 yaşındaki futbolcu imajını çarpıcı biçimde değiştirdi!Ronaldo tanınmaz halde: 41 yaşındaki futbolcu imajını çarpıcı biçimde değiştirdi!14 Ağustos 06:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor